Diva Bülent Ersoy yıllar sonra kural bozdu: Hastane odasında sürpriz estetik itirafı

"Sefam Olsun", "Ablan Kurban Olsun Sana" ve "Hani Bizim Sevdamız" gibi unutulmaz eserlerle hafızalara kazınan Bülent Ersoy'un son paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu.

Doktorunu "sihirli ellere sahip" sözleriyle tanımlayan Bülent Ersoy, "Hocamın ilmine, bilimine ve emeğine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Takipçilerine de destekleri için teşekkür etti. Samimi paylaşımı büyük ilgi gördü.

SIK SORULAN SORULAR (S.S.S.)

Bülent Ersoy, estetik operasyon iddiaları hakkında daha önce ne söylüyordu?

Diva, yıllardır estetik müdahalelere son derece mesafeli durduğunu belirterek, estetiğin kendisinden uzak bir kavram olduğunu ve çok uzun yıllardır yüzüne bir botoks dahi yaptırmadığını ifade ediyordu.

Diva'nın hastane odasından paylaşım yapmasının ve operasyon geçirmesinin sebebi nedir?

74 yaşındaki sanatçı, "Biz starların yaşı yoktur lakin yaş almak da bir gerçek" diyerek zamana yenik düşmemek adına bıçak altına yatmış ve geçirdiği başarılı operasyonun ardından hayranlarıyla mutluluğunu paylaşmak için hastane odasından ilk karesini yayınlamıştır.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin