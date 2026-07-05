Diva Bülent Ersoy yıllar sonra kural bozdu: Hastane odasında sürpriz estetik itirafı
Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, uzun yıllardır sürdürdüğü estetik karşıtı duruşunu bozarak ameliyat masasına yattı. Geçirdiği operasyonun ardından hastane odasından ilk karesini paylaşan 74 yaşındaki Diva, "Biz starların yaşı yoktur lakin yaş almak da bir gerçek" diyerek uzun süredir yüzüne botoks dahi yaptırmadığını itiraf etti.
Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.
HASTANE ODASINDAN İLK KARE
Uzun yıllardır estetik yaptırmadığını söyleyen Diva, geçirdiği operasyonun ardından hastane odasından ilk karesini yayınladı. Paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Yıllardır estetik müdahalelere mesafeli durduğunu ibelirten 74 yaşındaki sanatçı şu sözleri ifade etti:
Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur. Yaşı olmayan insanlarız lakin yaş almak da bir gerçek. Yıllardır estetik denildiğinde benden çok uzak bir kavramdı bu konu. Belki inanmayacaksınız ama çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım.
DOKTORUNA ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Operasyonu gerçekleştiren doktoruna da teşekkür eden Diva, doktoruna duyduğu güveni dile getirdi. Başarılı operasyonun ardından aldığı sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen ünlü sanatçı, doktorunu övgü dolu sözlerle anlattı.
Ersoy, "Kendimi kendisine emanet etmekten ve aldığım sonucun başarısını sizlerle paylaşmaktan kendimi alıkoyamadım" dedi.
SAMİMİ PAYLAŞIMINA BÜYÜK İLGİ
Doktorunu "sihirli ellere sahip" sözleriyle tanımlayan Bülent Ersoy, "Hocamın ilmine, bilimine ve emeğine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Takipçilerine de destekleri için teşekkür etti. Samimi paylaşımı büyük ilgi gördü.
"Sefam Olsun", "Ablan Kurban Olsun Sana" ve "Hani Bizim Sevdamız" gibi unutulmaz eserlerle hafızalara kazınan Bülent Ersoy'un son paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu.
SIK SORULAN SORULAR (S.S.S.)
Bülent Ersoy, estetik operasyon iddiaları hakkında daha önce ne söylüyordu?
Diva, yıllardır estetik müdahalelere son derece mesafeli durduğunu belirterek, estetiğin kendisinden uzak bir kavram olduğunu ve çok uzun yıllardır yüzüne bir botoks dahi yaptırmadığını ifade ediyordu.
Diva'nın hastane odasından paylaşım yapmasının ve operasyon geçirmesinin sebebi nedir?
74 yaşındaki sanatçı, "Biz starların yaşı yoktur lakin yaş almak da bir gerçek" diyerek zamana yenik düşmemek adına bıçak altına yatmış ve geçirdiği başarılı operasyonun ardından hayranlarıyla mutluluğunu paylaşmak için hastane odasından ilk karesini yayınlamıştır.