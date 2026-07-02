Arjantin'e dedektör sürprizi | Messi'nin tepkisi viral oldu
2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan doruğa çıkarken Arjantin Milli Takımı’nın Miami’ye inişi sırasında uygulanan sıkı güvenlik protokolü gündem oldu. ABD’li görevlilerin tüm kafileyi dedektörlerle detaylı şekilde aradığı anlarda Lionel Messi’nin neşeli tepkisi dikkat çekti ve sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Bu nefes kesen son 32 turu mücadelesi, 4 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 01.00'de start alacak. Erken final niteliğindeki bu büyük kapışmaya ise Miami'deki ünlü Hard Rock Stadyumu ev sahipliği yapacak.
HAVALİMANINDA SIKI DENETİM: ARJANTİN KAFİLESİ ŞAŞKINA DÖNDÜ
Kritik karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı Miami şehrine doğru yola çıkan Arjantin Milli Takımı, iniş yaptıktan hemen sonra hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Tangocuları taşıyan uçağın aprona yanaşmasının ardından, futbolcular ve teknik heyet sırayla uçaktan ayrıldı.
Ancak ABD'li güvenlik güçleri, dünya yıldızlarından oluşan kafileye herhangi bir ayrıcalık tanımayarak herkesi sıkı bir kontrolden geçirdi. Apronda kurulan kontrol noktasında, tüm futbolcuların ve teknik ekibin üstleri dedektörlerle tek tek arandı.
YILDIZ FUTBOLCU MESSI ARAMAYA KAHKAHALARLA KARŞILIK VERDİ
Amerikalı güvenlik personellerinin, futbolcuların kişisel valizlerine ve çantalarına kadar en ince ayrıntısıyla yaptığı bu titiz incelemeden dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi de kaçamadı. Güvenlik görevlilerinin kendisini de dedektörle aramaya başlaması üzerine Arjantinli süper star, duruma sinirlenmek yerine adeta kahkaha krizine girdi.
Messi'nin üst araması yapılırken takındığı bu neşeli ve alaycı tavır, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Yıldız oyuncunun tebessüm dolu o anları, internette izlenme rekorları kırarak dünya çapında büyük etkileşim topladı.