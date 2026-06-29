Maçka Parkı'ndaki talihsiz kazanın ardından Sevda Demirel'den ilk açıklama: "Yere basmam olağanüstü bir mucize"

AYAĞINDAKİ MORLUKLARA AÇIKLAMA GETİRDİ

Çektiği videoda ayağının son halini de gösteren Demirel, sağ ayağındaki renk değişimine ve morluklara da açıklık getirdi. Ayağının kan topladığını belirten ünlü şarkıcı, bunun iyileşme sürecinin normal bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Kan topladığı için doğal olarak morarma oluyor ama bu da geçecek" dedi.