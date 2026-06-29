Maçka Parkı'ndaki talihsiz kazanın ardından Sevda Demirel'den ilk açıklama: "Yere basmam olağanüstü bir mucize"
Maçka Parkı'nda yürüyüş yaparken düşüp ayağını kıran eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, sağlık durumuna dair son gelişmeleri paylaştı. Yürüteç yardımıyla ilk adımlarını attığı anları sosyal medyada yayınlayan Demirel, iki ayağının üzerine basabilmesinin kendisi için bir mucize olduğunu söylerken, kadın takipçilerini de "Parmak arası terlik giymeyin" sözleriyle uyarmıştı.
Hızlı Özet Göster
- Eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, Maçka Parkı'nda yürüyüş sırasında düşerek sağ ayağını kırdı.
- Demirel, doktorunun izniyle yürüteç yardımıyla yavaş yavaş ayağına ağırlık vermeye başladı.
- Sanatçı, ayağındaki morarmaların kan toplanması nedeniyle oluştuğunu ve bunun iyileşme sürecinin normal bir parçası olduğunu belirtti.
- Sevda Demirel, kazaya parmak arası terliğin neden olduğunu açıkladı.
- Demirel, takipçilerine özellikle merdivenlerde ve engebeli yollarda parmak arası terlik giymemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Uzun süredir magazin dünyasından uzak, sakin bir yaşam süren eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz kazanın ardından yeniden gündeme gelmişti.
DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ
Maçka Parkı'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere kapaklanan ve sağ ayağı kırılan ünlü isim, hastanedeki tedavisinin ardından evinde dinlenmeye çekilmişti.
Demirel, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni bir videoyla sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.
"İKİ AYAĞIMIN ÜSTÜNE BASMAM OLAĞANÜSTÜ BİR MUCİZE"
Hala yürüteç yardımıyla hareket edebildiğini belirten Sevda Demirel, doktorunun izniyle yavaş yavaş ayağına ağırlık vermeye başladığını söyledi. Attığı ilk adımları kameraya yansıtarak yaşadığı mutluluğu dile getiren ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
Hala yürüteç kullanıyorum. Ama iki ayağımı da birden yere basmam benim için olağanüstü bir mucize çünkü bunu hiçbir şekilde yapamıyordum. Ve artık birazcık doktorumun izniyle ayağıma ağırlık vermeye başladım.
AYAĞINDAKİ MORLUKLARA AÇIKLAMA GETİRDİ
Çektiği videoda ayağının son halini de gösteren Demirel, sağ ayağındaki renk değişimine ve morluklara da açıklık getirdi. Ayağının kan topladığını belirten ünlü şarkıcı, bunun iyileşme sürecinin normal bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Kan topladığı için doğal olarak morarma oluyor ama bu da geçecek" dedi.
NE OLMUŞTU?
Maçka Parkı'ndaki yürüyüş sırasında düşmenin etkisiyle sağ ayağı kırılan Sevda Demirel'in yerde acı içinde kıvrandığı o zor anlar, yanındaki arkadaşının cep telefonu kamerasına anbean yansımıştı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ünlü şarkıcı, vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırılmıştı.
ACI İÇİNDE KIVRANDI
Hastanede yapılan tetkikler sonucu ayağı alçıya alınan ve ardından taburcu edilen ünlü isim, alçılı ayağının fotoğrafını sosyal medyada "Mahvoldum" notuyla paylaşarak yaşadığı derin üzüntüyü dile getirmişti.
"DIŞARIDA PARMAK ARASI TERLİK GİYMEYİN"
Yaşadığı talihsiz kazanın ardından takipçilerine önemli bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmeyen Sevda Demirel, düşmesine parmak arası terliğin sebep olduğunu açıkladı.
Özellikle merdivenlerde ve engebeli yollarda bu tür terliklerin büyük risk taşıdığını belirten ünlü isim, hemcinslerine şöyle seslendi:
Kızlar, dışarıda özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde parmak arası terlik giymeyin. Öbür ayağınız diğerine bastığı an o terlik dönüyor ve iflah olma şansınız kalmıyor. Çok korkunçtu; lütfen bu terlikleri sadece plajlarda kullanın.