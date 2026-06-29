Altı Üstü İstanbul’un Emir'i Rahimcan Kapkap’tan ters köşe çıkış: “Gerçek hayatta bunu asla kabul edemem”

Altı Üstü İstanbul dizisi yeni bölümüyle bu akşam atv'de yayınlanacak.

Rahimcan Kapkap, benzer bir durumun gerçek hayatta başına gelmesi halinde sebebi ne olursa olsun bunu kabul edemeyeceğini belirtti.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Melek'in yangını Emir'i korumak için çıkardığının ortaya çıkması, ikiliyi zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacak.

atv dizisi Altı Üstü İstanbul'da Emir karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap, kebapçıdaki yangının sorumlusu Melek'in durumuna ilişkin açıklama yaptı.

atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Altı Üstü İstanbul'un önümüzdeki bölümlerinde kebapçıdaki yangının ardındaki gerçek gün yüzüne çıkacak. Melek'in bunu Emir'i korumak ve onun iyiliğini düşündüğü için yaptığının anlaşılması ise ikiliyi ilişkilerinde zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacak.

"BEN BUNU KABUL EDEMEM"

Emir karakteriyle izleyicilerden tam not alan başarılı oyuncu Rahimcan Kapkap ise aynı durumun gerçek hayatta kendi başına gelmesi halinde vereceği tepkiyi net sözlerle dile getirdi. Başarılı oyuncu, "Gerçek hayatta sebebi ne olursa olsun ben bunu kabul edemem." dedi.

Kapkap'ın bu açıklaması, Emir'in gerçeği öğrendiğinde nasıl bir yol izleyeceğine dair merakı daha da artırdı.