Altı Üstü İstanbul’un Emir'i Rahimcan Kapkap’tan ters köşe çıkış: “Gerçek hayatta bunu asla kabul edemem”
atv’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, dizideki yangın sırrına dair çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Kebapçı yangınının ardındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla Emir ve Melek ilişkisinin büyük bir sınavdan geçeceğini belirten başarılı oyuncu, canlandırdığı karakterin düştüğü durum için "Bunu kabul edemem" diyerek yeni bölüme dair merakı zirveye taşıdı.
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- atv dizisi Altı Üstü İstanbul'da Emir karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap, kebapçıdaki yangının sorumlusu Melek'in durumuna ilişkin açıklama yaptı.
- Dizinin ilerleyen bölümlerinde Melek'in yangını Emir'i korumak için çıkardığının ortaya çıkması, ikiliyi zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacak.
- Rahimcan Kapkap, benzer bir durumun gerçek hayatta başına gelmesi halinde sebebi ne olursa olsun bunu kabul edemeyeceğini belirtti.
- Altı Üstü İstanbul dizisi yeni bölümüyle bu akşam atv'de yayınlanacak.
atv'nin ilgiyle izlenen dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Emir karakterine hayat veren başarılı oyuncu Rahimcan Kapkap, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İKİLİ İLİŞKİLERİNDEKİ ZORLU SINAV
atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Altı Üstü İstanbul'un önümüzdeki bölümlerinde kebapçıdaki yangının ardındaki gerçek gün yüzüne çıkacak. Melek'in bunu Emir'i korumak ve onun iyiliğini düşündüğü için yaptığının anlaşılması ise ikiliyi ilişkilerinde zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacak.
"BEN BUNU KABUL EDEMEM"
Emir karakteriyle izleyicilerden tam not alan başarılı oyuncu Rahimcan Kapkap ise aynı durumun gerçek hayatta kendi başına gelmesi halinde vereceği tepkiyi net sözlerle dile getirdi. Başarılı oyuncu, "Gerçek hayatta sebebi ne olursa olsun ben bunu kabul edemem." dedi.
Kapkap'ın bu açıklaması, Emir'in gerçeği öğrendiğinde nasıl bir yol izleyeceğine dair merakı daha da artırdı.
BU AKŞAM İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR
Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle bu akşam atv'de!