Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır’a son görev: Sevenleri kabrini çiçeklerle donattı

Usta oyuncunun hayranı Ergin Arslan, Kadir İnanır'ın filmleri ile büyüdüğünü söyleyerek, "Kendisi çocukluğumuzun Yeşilçam kahramanı, onun filmleriyle büyüdük. Buraya defnedildiğini öğrendik onu ziyaret edip bir dua okumak istedik. Allah mekanını cennet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. İyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün ülkemizin de başı sağ olsun. İyi bir insandı" dedi.

"GÜZEL BİR İNSANINI KAYBETTİK" İnanır'ın sevene Harun Üçer, büyük bir üstadı kaybettiklerini ifade ederek, "Dün kendisini defnettik buraya. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün ise sabah tekrar kendisini ziyarete geldim. Büyük bir üstadı, büyük bir oyuncuyu kaybettik. Yeşilçam'ın gerçekten büyük bir aktörünü, güzel bir insanını kaybettik. Allah nurlar içinde yatırsın. Yolum düştükçe kendisini ziyaret edeceğim inşallah" diye konuştu.

"O HER ZAMAN İÇİMİZDEDİR"

Kadir İnanır'ın bir diğer hayranı Harbi Karataş ise kendisini için çok değerli bir insan olduğuna değinerek, "Kadir abinin bir hayranıyım. Bugün onun ziyaretine geldim. Kendisine Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. O bizim için çok değerli aydın bir insandı. Hepimizin sonu burası ama o her zaman içimizdedir. Biz her daima onu seveceğiz" ifadelerini kullandı.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin