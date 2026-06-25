Neşe Karaböcek'in acı kaybı! Usta gazeteci Tevfik Yener hayata gözlerini yumdu
Türk basınının duayen isimlerinden, çok sayıda gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiş usta gazeteci Tevfik Yener, bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitirdi. Türk müziğinin efsane sesi Neşe Karaböcek ile yarım asrı deviren 52 yıllık evliliğiyle parmakla gösterilen Yener'in vefatı, medya ve sanat camiasını yasa boğdu.
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- Gazeteci ve eski genel yayın yönetmeni Tevfik Yener, hastanede tedavi gördüğü sırada çoklu organ yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti.
- Tevfik Yener, sanatçı Neşe Karaböcek ile 1974 yılında evlenmiş ve 52 yıllık evlilik yapmıştı.
- Yener, 1955 yılında Türk Sesi Gazetesi'nde çalışmaya başlamış ve Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi almıştı.
- Tevfik Yener, Haber, Yeni İstanbul, ABC, Günaydın, Posta, Takvim ve Sabah gazetelerinde yöneticilik ve yazarlık görevlerinde bulunmuştu.
- Yener, kendi yayınevini kurarak 7 ansiklopedi, 52 kitap ve 3 dergi yayımlamıştı.
Türk medyasının usta kalemlerinden, uzun yıllar genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturarak basına yön veren gazeteci Tevfik Yener'den acı haber geldi.
88 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında olan Yener, doktorların tüm müdahalelerine rağmen çoklu organ yetmezliği sebebiyle 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
NEŞE KARABÖCEK İLE 55 YILLIK AŞK
Usta gazeteci, mesleki başarılarının yanı sıra Türk müziğinin efsane ismi Neşe Karaböcek ile olan 52 yıllık örnek evliliğiyle de tanınıyordu. 1974 yılında hayatlarını birleştiren ve yarım asırdır acı tatlı her anı paylaşan sanat ve medya dünyasının örnek çifti, 2019 yılında oğulları Hasan Ali'yi kaybetmenin büyük acısını yaşamıştı.
"İLK GÖRÜŞTE TUTULDUM"
Geçtiğimiz aylarda katıldıkları bir televizyon programında 52 yıllık mutlu evliliklerinin sırrını ve tanışma hikayelerini anlatan çift, sevenlerini duygulandırmıştı. Tevfik Yener, eşi Neşe Karaböcek ile ilk röportaj için bir araya geldiklerini belirterek o günleri şu sözlerle aktarmıştı:
Boşanma sürecinde yaşanan dedikodular çok canını sıkmıştı Neşe'nin. Ortak dostumuz, 'Neşe Hanım sana anlatacak her şeyi' dedi. Röportaj yapmaya gidince ilk görüşte tutuldum. Sonra hemen evlendik, nasıl geçti o süreç anlamadık. Çok iyi eştir, çok iyi aşçıdır aynı zamanda. Hastalığım zamanında da bana çok iyi baktı, sağ olsun.
TEVFİK YENER KİMDİR?
1938 yılında İstanbul'da doğan Tevfik Yener, basın dünyasına henüz öğrencilik yıllarında, 1955'te Türk Sesi Gazetesi'ne çizimler yaparak adım attı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi alan Yener, askerlik görevinin ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında grafikerlik ve ressamlık kariyerini sürdürdü.
Zamanla gazete mutfağına geçiş yapan usta isim; Haber ve Yeni İstanbul gazetelerinin yazı işlerinde görev aldıktan sonra, ABC, Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde yayın yönetmenliği koltuğuna oturdu.
Kendi yayınevini kurarak 7 ansiklopedi, 52 kitap ve 3 dergiye imza atan usta gazeteci; meslek hayatı boyunca Posta, Yeni Asır İstanbul, Sabah Yıldızı, Milliyet ek yayınları, Takvim gazetesi genel yayın yönetmenliği ve Sabah gazetesinde yazarlık yaparak Türk basınına silinmez izler bıraktı.