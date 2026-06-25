Neşe Karaböcek'in acı kaybı! Usta gazeteci Tevfik Yener hayata gözlerini yumdu

"İLK GÖRÜŞTE TUTULDUM"

Geçtiğimiz aylarda katıldıkları bir televizyon programında 52 yıllık mutlu evliliklerinin sırrını ve tanışma hikayelerini anlatan çift, sevenlerini duygulandırmıştı. Tevfik Yener, eşi Neşe Karaböcek ile ilk röportaj için bir araya geldiklerini belirterek o günleri şu sözlerle aktarmıştı: