Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 'haraç' ve 'saldırı' davasında karar çıktı: Mahkeme davayı düşürdü

"9 AY İÇİNDE ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

Sanık Ufuk Bayraktar ise savunmasında, "Ben böyle bir suç işlemedim. Son 9 ay içinde çok zor günler geçirdim, reçeteli ilaç kullanmaya başladım. Ahmet beyi tanırım, dükkanlarımız arasında 35 metre mesafe var. Dükkanlarını açtıklarında hayırlı olsun ziyaretine gittik. Alkolle ilgili sıkıntılarım var. Keşke rahatsız olduklarını söyleselerdi. Kesilmiş bir video sizin karşınıza getirildi. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.