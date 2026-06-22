Sahra Işık'tan olay yaratan aldatılma iddiası: "Artık susma vakti değil" Kızılcık şerbetindeki hangi ünlü isim?

"BENİ SÜREKLİ ÇOCUĞUMU ALMAKLA TEHDİT EDİYOR"

Ben kendi adıma hiçbir şey talep etmedim. Sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum. (Bu nafaka da benim istediğim değil, onun belirlediği bir nafaka oldu.) Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla, sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım.