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Sahra Işık'tan olay yaratan aldatılma iddiası: "Artık susma vakti değil" Kızılcık şerbetindeki hangi ünlü isim?

Geçtiğimiz ay iş insanı İdris Aybirdi ile yollarını ayıran Sahra Işık, sosyal medya hesabından yaptığı şok açıklamalarla magazin gündemini sarstı. Eski eşi tarafından psikolojik baskı ve tehditlere maruz kaldığını öne süren Işık, evlilikleri sürecinde uğradığı ihaneti de ilk kez itiraf ederek, Aybirdi'nin kendisini "Kızılcık Şerbeti" dizisinde rol alan ünlü bir isimle aldattığını iddia etti.

Giriş Tarihi:
Sahra Işık’tan olay yaratan aldatılma iddiası! Artık susma vakti değil Kızılcık şerbetindeki hangi ünlü isim?

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, geçtiğimiz ay sona eren evliliğinin ardından sessizliğini bozdu. İş insanı İdris Aybirdi ile yaşadığı boşanma sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Işık, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda hem evlilik döneminde hem de boşanma sonrasında yaşadığını öne sürdüğü olayları anlattı.

Psikolojik şiddet ve tehdit iddiası

PSİKOLOJİK ŞİDDET TEHDİT VE BASKI İDDİASI

Oğlu ile yeni bir hayat kurmaya çalıştığını belirten Işık, bir süredir Aybirdi'den psikolojik şiddet gördüğünü, tehdit mesajları aldığını ve çocuğu üzerinden baskı kurulduğunu iddia etti. Yaşananlar nedeniyle uzaklaştırma kararı alacağını da duyuran ünlü isim, artık susmayacağını söyledi.

Susmaktan yoruldum artık konuşma vakti

Sahra Işık, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

Susmaktan yoruldum. Madem devam eden bir psikolojik şiddete, tehdit mesajlarına, çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim.

Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla ilişki iddiası

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCUSUYLA İLİŞKİ İDDİASI

Gelelim asıl olaylara. 08.05.2026 tarihinde boşandığım eski eşimin, boşanmadan önce benim de tanıdığım, aynı masada oturduğum, takipleştiğim ve Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan bir kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim. Ve boşanmadan hemen sonra kendisiyle Santorini Adası'nda tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması, rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Santorini tatilinin ardından taciz mesajları

Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen, ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen, birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi, sonraki zamanlar çocuk için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi, küfür ve tehditlere devam etmesi, şu an Amerika'da kadınla tatil yaparken bile bana birçok taciz ve tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Nafaka ödemeyeceğim tehdidi

"BENİ SÜREKLİ ÇOCUĞUMU ALMAKLA TEHDİT EDİYOR"

Ben kendi adıma hiçbir şey talep etmedim. Sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum. (Bu nafaka da benim istediğim değil, onun belirlediği bir nafaka oldu.) Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla, sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım.

Kimseden korkmuyorum gereken neyse yapacağım

Gereken neyse onu yapacağıma şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Allah var gam yok. Kimseden korkmuyorum. Yaşadığım bu baskının son bulmasını temenni ediyorum. Bunu yaşayan birçok kadın var biliyorum. Yalnız olmadığımı biliyorum.

Eski eşinin soyadını kullanmak istemiyor

"UMARIM BİR AN ÖNCE KURTULURUM"

Öte yandan Işık, diğer paylaşımında ise "Bu soyadını kullanmak istemiyorum. Instagram silmeme izin vermiyor. Ne yaptıysak olmadı ama sürekli uğraşıyorum. Umarım bir an önce kurtulurum." ifadelerini kullandı.

Seray Kaya iddiası sosyal medyayı karıştırdı

SERAY KAYA İDDİASI GÜNDEM OLDU

Sahra Işık'ın açıklamalarında isim vermeden söz ettiği kişinin, Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan bir oyuncu olduğunu belirtmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar söz konusu ismin oyuncu Seray Kaya olduğunu öne sürdü. Özellikle Kaya'nın kısa süre önce Santorini'de yaptığı tatil paylaşımları bu iddiaları güçlendiren detaylar arasında gösterildi.

Çiftin evliliğinde daha önce de kriz yaşanmıştı

Geçtiğimiz yıl anne olan Sahra Işık ile İdris Aybirdi'nin evliliğinde daha önce de kriz yaşandığı yönünde haberler gündeme gelmişti. Çift, geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanarak yollarını ayırmıştı. Yaşanan son gelişmelerin ardından gözler hem Sahra Işık'ın hukuki süreçte atacağı adımlara hem de iddiaların muhataplarından gelecek olası açıklamalara çevrildi.

Sahra Işık kimdir nereli kaç yaşında

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında İstanbul'da doğdu ve uzun yıllar voleybol oynadı. Fenerbahçe'de forma giyen Işık, modellik kariyerine de adım atarak 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında derece elde etti. Geniş kitleler tarafından ise 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanındı. Daha sonra Survivor All Star ve çeşitli televizyon projelerinde yer alan Işık, 2024 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlendi ve 2025 yılında boşandı.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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Meryem Yurt
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