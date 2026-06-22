Sahra Işık'tan olay yaratan aldatılma iddiası: "Artık susma vakti değil" Kızılcık şerbetindeki hangi ünlü isim?
Geçtiğimiz ay iş insanı İdris Aybirdi ile yollarını ayıran Sahra Işık, sosyal medya hesabından yaptığı şok açıklamalarla magazin gündemini sarstı. Eski eşi tarafından psikolojik baskı ve tehditlere maruz kaldığını öne süren Işık, evlilikleri sürecinde uğradığı ihaneti de ilk kez itiraf ederek, Aybirdi'nin kendisini "Kızılcık Şerbeti" dizisinde rol alan ünlü bir isimle aldattığını iddia etti.
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