Breaking Bad’in Gus Fring’i müslüman mı oldu? Giancarlo Esposito camide namaz kıldı

Giancarlo Esposito'dan iddialara ilişkin resmi ve doğrudan bir açıklama gelmedi.

Oyuncunun bu kararında Suudi Arabistan'da gördüğü misafirperverlik ve Müslüman toplumuyla kurduğu ilişkilerin etkili olduğu iddia edildi.

Hollywood'un sevilen oyuncularından Giancarlo Esposito, bu kez rol aldığı projelerle değil, hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.

İddialara göre Esposito, sinema filmi çekimleri için bulunduğu Suudi Arabistan'da İslamiyet'i seçti. Konuya ilişkin açıklamanın, Suudi Arabistan Eğlence Genel Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh tarafından yapıldığı belirtildi.

Giancarlo Esposito'nun namaz kıldığı anlar

YAPIM EKİBİYLE NAMAZ KILDI

Paylaşılan bilgilere göre ünlü oyuncunun, ülkedeki film çekimleri sırasında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğu iddia edildi. Öte yandan dünyaca ünlü oyuncu bir camide yapım ekibiyle birlikte namaz kıldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Saudi Gazette'de yer alan haberlere göre Esposito'nun bu kararı almasında, Suudi Arabistan'da bulunduğu süre boyunca karşılaştığı misafirperverlik ve Müslüman toplumuyla kurduğu ilişkilerin etkili olduğu iddia edildi. Oyuncunun ülkede gördüğü ilgi ve sıcak karşılamadan memnuniyet duyduğu da öne sürüldü.

Giancarlo Esposito Müslüman mı oldu?