Diva için özel servis! Bülent Ersoy'a antrikotu şefler elleriyle yedirdi: Altın sarısı lüks aracı gündem oldu

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Restoran önünde vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçı, yemeğini bitirdikten sonra şoförüyle birlikte mekandan ayrıldı.

Bülent Ersoy'un Ankara'daki ziyareti, hem altın sarısı lüks aracı hem de kendisi için hazırlanan arabaya servis nedeniyle magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin