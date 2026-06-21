Diva için özel servis! Bülent Ersoy'a antrikotu şefler elleriyle yedirdi: Altın sarısı lüks aracı gündem oldu
Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, Ankara'da gittiği bir restoranda kendisine yapılan özel jestlerle magazin gündemine damga vurdu. Altın sarısı modifiye edilmiş lüks aracıyla mekana gelen Diva için restoran ekibi adeta seferber oldu. Ünlü sanatçının en sevdiği yemek olan antrikot, şefler tarafından özenle hazırlanarak doğrudan Ersoy'un aracına servis edildi.
Hızlı Özet Göster
- Bülent Ersoy Ankara'da bir restorana yaptığı ziyaret sırasında kendisine şefler tarafından doğrudan antrikot servisi yapılması ile gündem oldu.
- Ünlü sanatçı altın sarısı modifiye edilmiş lüks aracıyla mekana geldi.
- Restoran ekibi Ersoy'un sevdiği antrikotu özel olarak hazırlayarak sundu.
- Ersoy yemek sırasında şeflerden antrikotun hazırlanışı hakkında bilgi aldı ve neşeli tavırlar sergiledi.
- Restoran önünde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, programını tamamladıktan sonra mekandan ayrıldı.
Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, Ankara'da bir restorana yaptığı ziyaret sırasında tüm dikkatleri üzerine çekti.
LÜKS ARACIYLA MEKANA GELDİ
Gittiği her yerde ilgi odağı olan Diva, bu kez kendisine sunulan özel hizmetle adından söz ettirdi. Altın sarısı modifiye edilmiş lüks aracıyla mekana gelen Ersoy'un gelişiyle birlikte restoranda hareketlilik yaşandı.
Ünlü sanatçı için özel hazırlık yapan restoran ekibi, Ersoy'un sevdiği antrikotu özenle hazırlayarak servis etti.
ŞEFLERDEN DOĞRUDAN İKRAM
Ancak dikkat çeken detay yalnızca yemek olmadı. Hazırlanan antrikot, şefler tarafından doğrudan Bülent Ersoy'a ikram edildi. O anlar çevrede bulunanların da ilgisini çekerken, ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
NEŞELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Oldukça keyifli olduğu görülen Ersoy, yemek sırasında şeflerden antrikotun hazırlanışına ilişkin bilgi aldı. Servis edilen yemeği dikkatle inceleyen Diva'nın lezzetten memnun kaldığı gözlerden kaçmadı.
Zaman zaman espriler yapan Ersoy, çevresindekilerle sohbet ederek neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Restoran önünde vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçı, yemeğini bitirdikten sonra şoförüyle birlikte mekandan ayrıldı.
Bülent Ersoy'un Ankara'daki ziyareti, hem altın sarısı lüks aracı hem de kendisi için hazırlanan arabaya servis nedeniyle magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.