Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş evlendi: Düğüne ünlü isimler katıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Survivor yarışmasının şampiyonu Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş ile evlendi.

Çift, Eylül ayında evlilik teklifi aldıktan sonra 18 Şubat 2026 tarihinde nişanlanmıştı.

Düğün töreni ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Survivor yarışmasından tanınan Anıl Berk Baki, Avatar Atakan, Seda ve Damla katıldı.

Survivor'daki performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken Ogeday Girişken, bu kez ekranlardaki başarısından değil, özel hayatındaki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi.

Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ Sporcu kimliği ve televizyon dünyasındaki popülerliğiyle tanınan Girişken, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen romantik evlilik teklifiyle ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyan Ogeday Girişken, bu özel anla sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. Zeynep Yumrutaş ise aldığı bu teklif sonrası mutluluğunu yakın çevresiyle paylaşmıştı.