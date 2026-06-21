Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş evlendi: Düğüne ünlü isimler katıldı
Survivor'daki şampiyonluğu ve başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ogeday Girişken, uzun süredir aşk yaşadığı Zeynep Yumrutaş ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz şubat ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftin neşe dolu düğün törenine, yarışma döneminden yakın dostları Anıl Berk Baki, Avatar Atakan, Seda ve Damla gibi ünlü isimler de katılarak mutluluklarına ortak oldu.
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- Survivor yarışmasının şampiyonu Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş ile evlendi.
- Çift, Eylül ayında evlilik teklifi aldıktan sonra 18 Şubat 2026 tarihinde nişanlanmıştı.
- Düğün töreni ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
- Törene Survivor yarışmasından tanınan Anıl Berk Baki, Avatar Atakan, Seda ve Damla katıldı.
Survivor'daki performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken Ogeday Girişken, bu kez ekranlardaki başarısından değil, özel hayatındaki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi.
ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ
Sporcu kimliği ve televizyon dünyasındaki popülerliğiyle tanınan Girişken, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş ile hayatını birleştirdi.
Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen romantik evlilik teklifiyle ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyan Ogeday Girişken, bu özel anla sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. Zeynep Yumrutaş ise aldığı bu teklif sonrası mutluluğunu yakın çevresiyle paylaşmıştı.
ADIM ADIM EVLİLİK HAZIRLIKLARI
Evlilik sürecine giden yolda hazırlıklarını adım adım sürdüren çift, 18 Şubat 2026 tarihinde ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı özel bir nişan töreni düzenlemişti. Bu tören samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşmişti.
NEŞE DOLU DÜĞÜN TÖRENİ
Aylar süren hazırlıkların ardından beklenen düğün töreni de gerçekleşti. Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş, nikah ve düğün organizasyonunu sevdikleriyle birlikte kutlarken, gece boyunca oldukça neşeli ve enerjik anlar yaşandı. Çiftin mutluluğu, törene katılan davetliler tarafından da yakından hissedildi.
SURVİVOR'DAN İSİMLER DE KATILDI
Survivor şampiyonu olarak tanınan Ogeday Girişken'in yeni hayatına attığı bu adım, hayranları tarafından da sevinçle karşılandı. Yarışma döneminden tanınan isimlerin de düğünde yer alması dikkat çekti. Düğüne katılanlar arasında Survivor'dan tanınan Anıl Berk Baki, Avatar Atakan, Seda ve Damla gibi isimler yer aldı.