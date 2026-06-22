Breaking Bad’in Gus Fring’i Müslüman oldu! Giancarlo Esposito camide namaz kıldı
Breaking Bad, Better Call Saul ve The Mandalorian dizilerindeki performansıyla dünya çapında tanınan Giancarlo Esposito Müslüman oldu. "Seven Dogs" filminin çekimleri için Suudi Arabistan'da bulunan dünyaca ünlü oyuncu İslamiyet'i seçti. Esposito bir camide cemaatle namaz kılarken görüntülendi.
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- Breaking Bad dizisindeki Gus Fring karakteriyle tanınan oyuncu Giancarlo Esposito'nun Suudi Arabistan'da Müslüman olduğu iddia edildi.
- Suudi Arabistan Eğlence Genel Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh'in konuya ilişkin açıklama yaptığı belirtildi.
- Esposito'nun Seven Dogs filminin çekimleri sırasında Kelime-i Şehadet getirdiği ve yapım ekibiyle birlikte camide namaz kıldığı öne sürüldü.
- Oyuncunun bu kararında Suudi Arabistan'da gördüğü misafirperverlik ve Müslüman toplumuyla kurduğu ilişkilerin etkili olduğu iddia edildi.
- Giancarlo Esposito'dan iddialara ilişkin resmi ve doğrudan bir açıklama gelmedi.
Hollywood'un sevilen oyuncularından Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan'da Müslüman oldu.
"MÜSLÜMAN OLDU" İDDİASI
Breaking Bad dizisinde canlandırdığı "Gus Fring" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun, Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada Müslüman oldu.
Esposito, sinema filmi çekimleri için bulunduğu Suudi Arabistan'da İslamiyet'i seçti. Konuya ilişkin açıklamanın, Suudi Arabistan Eğlence Genel Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh tarafından yapıldığı belirtildi.
YAPIM EKİBİYLE NAMAZ KILDI
Paylaşılan bilgilere göre ünlü oyuncunun, ülkedeki film çekimleri sırasında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğu belirtildi. Öte yandan dünyaca ünlü oyuncu bir camide yapım ekibiyle birlikte namaz kıldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
Saudi Gazette'de yer alan haberlere göre Esposito'nun bu kararı almasında, Suudi Arabistan'da bulunduğu süre boyunca karşılaştığı misafirperverlik ve Müslüman toplumuyla kurduğu ilişkilerin etkili olduğu iddia edildi. Oyuncunun ülkede gördüğü ilgi ve sıcak karşılamadan memnuniyet duyduğu da öne sürüldü.Giancarlo Esposito Müslüman mı oldu?
ÜNLÜ OYUNCUDAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Giancarlo Esposito'nun, Suudi Arabistan'da çekimleri devam eden ve ülkenin sinema sektörüne yönelik yatırımlarının önemli projelerinden biri olarak gösterilen "Seven Dogs" adlı yapımda rol aldığı biliniyor.
Öte yandan, Esposito'nun Müslüman olduğuna ilişkin iddialar dünya basınında geniş yankı uyandırırken, ünlü oyuncudan konuya ilişkin resmi ve doğrudan bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
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