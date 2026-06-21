Ajda Pekkan dijital haklar davasını kazandı: İki müzik şirketinin albümü yayınlaması yasaklandı
Süperstar Ajda Pekkan, kendi adını taşıyan efsane albümündeki şarkıların dijital müzik platformlarında izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle Avrupa Müzik ve Tempa Müzik'e karşı açtığı hukuk savaşını kazandı. İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen 11. duruşmada, şirketlerin hak ihlali yaptığına hükmedilerek albümün dijital yayınları durduruldu.
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- Ajda Pekkan, Avrupa Müzik ve Tempa Müzik'in 'Ajda Pekkan - Ajda Pekkan' albümündeki şarkılarını izinsiz dijital platformlarda yayınladığı gerekçesiyle İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı.
- İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, albümün dijital platformlardaki yayınlarının durdurulmasına ve müzik şirketlerinin bu platformlarda kullanımının yasaklanmasına karar verdi.
- Mahkeme, müzik şirketlerinin Ajda Pekkan'ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan haklarına tecavüz ettiğini tespit etti.
- Ajda Pekkan'ın avukatı Ergin Akçay, dijital hakların 2001 yılında yasa değişikliği ile hukuk hayatına girdiğini ve doğmamış hakların önceden devrine dair sözleşmelerin geçersiz olduğunu belirtti.
- Dava, 'Eğlen Güzelim', 'Bitsin Bu Sevda', 'Bir Hata' gibi şarkıların yer aldığı albümle ilgili 11. duruşmada sonuçlandı.
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Eğlen Güzelim, Dert Bende gibi popüler şarkıların yer aldığı 1996'da kendi adıyla çıkan albümün dijital platformlarda izinsiz kullanıldığını tespit etmişti.
11'İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Bunun üzerine Pekkan, avukat Ergin Akçay aracılığıyla albümü çıkaran iki müzik şirketinden şikayetçi olmuştu. Davanın 11. duruşmasında tarafların beyanları ve bilirkişi raporları incelendi.
DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ YAYINLARININ DURDURULMASI KARARI
Günaydın'dan Halit Turan'ın haberine göre mahkeme, müzik şirketlerinin sanatçının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan (FSEK) doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğini tespit etti. Bu kapsamda, hak ihlalinin önlenmesine ve men edilmesine karar veren mahkeme, albümün dijital platformlardaki yayınlarının durdurulmasına karar verdi.
SÖZLEŞMELER HUKUKEN GEÇERSİZ
Mahkeme hükmüne göre, albümün davalılar tarafından dijital müzik platformlarında kullanılması ve umuma iletilmesi tamamen yasaklandı. Dijital müzik platformlarındaki iletim ve dijital haklarının kendisine ait olduğu haksız ve hukuksuz bir şekilde kazanç elde edildiği iddialarıyla Avrupa Müzik ve Tempa Müzik'e karşı açtığı davayı kazanan Ajda Pekkan'ın avukatı Ergin Akçay dijital hakların hukuk hayatına 2001 yılında yapılan yasa değişikliği ile girdiğini, doğmamış hakların önceden devrine ya da kullanılmasına dair sözleşmelerin hukuken geçersiz olduğunu belirtti.
DİJİTAL HAKLAR İCRACI SANATÇIYA AİT
2001 yılından sonra sanatçı ile yeni bir sözleşme yapılarak dijital hakların kullanım hakkı devralınmadığı müddetçe, albüm piyasaya çıkartılırken icracı sanatçıya imzalatılan belgelerde ne yazarsın yazsın, dijital haklar açısından hukuki bir önem arz etmediğini belirten Akçay, dijital hakların icracı sanatçılara ait olduğunu ifade etti.