Ajda Pekkan dijital haklar davasını kazandı: İki müzik şirketinin albümü yayınlaması yasaklandı

SÖZLEŞMELER HUKUKEN GEÇERSİZ

Mahkeme hükmüne göre, albümün davalılar tarafından dijital müzik platformlarında kullanılması ve umuma iletilmesi tamamen yasaklandı. Dijital müzik platformlarındaki iletim ve dijital haklarının kendisine ait olduğu haksız ve hukuksuz bir şekilde kazanç elde edildiği iddialarıyla Avrupa Müzik ve Tempa Müzik'e karşı açtığı davayı kazanan Ajda Pekkan'ın avukatı Ergin Akçay dijital hakların hukuk hayatına 2001 yılında yapılan yasa değişikliği ile girdiğini, doğmamış hakların önceden devrine ya da kullanılmasına dair sözleşmelerin hukuken geçersiz olduğunu belirtti.