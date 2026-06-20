62 milyon TL'lik "sade" düğün! Ünlü şarkıcı romantik kareleri yayınladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, özel hayatındaki en mutlu anlarını hayranlarıyla paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Callum Turner ile dünyaevine giren ünlü isim düğün gününden romantik kareleri peş peşe yayınladı. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan paylaşımlar magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken takipçileri ünlü çifti tebrik mesajlarına boğdu.
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- Dua Lipa, oyuncu Callum Turner ile Londra'da düzenlenen sade bir törenle evlendi.
- Düğün, yakın aile ve dostların katılımıyla gösterişten uzak bir organizasyonla gerçekleştirildi.
- Dua Lipa, düğününe ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
- Paylaşılan düğün fotoğrafları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı ve magazin basınında geniş yer buldu.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, özel hayatındaki en mutlu günlerden birini hayranlarıyla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Callum Turner ile evlenen ünlü şarkıcı düğününe ait romantik kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Londra'da sade nikah töreni
Londra'da yakın aile ve dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen sade törenle dünyaevine giren çift gösterişten uzak bir organizasyonla evlendi. Çiftin nikahı samimi atmosferiyle dikkat çekti.
Sosyal medyada büyük ilgi
Paylaşılan düğün fotoğrafları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. Dua Lipa'nın zarif gelinliği ve çiftin doğal halleri sosyal medya kullanıcılarından yoğun yorum ve beğeni topladı.
Magazin dünyasında gündem oldu
Hayranları ünlü çifte tebrik mesajları yağdırırken paylaşımlar magazin basınında da geniş yer buldu. Fotoğraflar kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
Çiftin, Londra'da yapılan sade resmi nikahın ardından Palermo ve Bagheria'da düzenlediği üç günlük organizasyonun yaklaşık 1,5 milyon sterline yani yaklaşık 62 milyon TL'ye mal olduğu belirtiliyor.
Öte yandan çiftin evlilik sonrası daha geniş kapsamlı bir kutlama planladığı da iddialar arasında yer alıyor.