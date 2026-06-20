Dua Lipa, düğününe ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.(Fotoğraf Instagram'dan alınmıştır) Magazin dünyasında gündem oldu Hayranları ünlü çifte tebrik mesajları yağdırırken paylaşımlar magazin basınında da geniş yer buldu. Fotoğraflar kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Paylaşılan düğün fotoğrafları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı ve magazin basınında geniş yer buldu.(Fotoğraf Instagram'dan alınmıştır) Çiftin, Londra'da yapılan sade resmi nikahın ardından Palermo ve Bagheria'da düzenlediği üç günlük organizasyonun yaklaşık 1,5 milyon sterline yani yaklaşık 62 milyon TL'ye mal olduğu belirtiliyor.