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Dua Lipa ve Callum Turner’ın 92 milyon TL’lik Sicilya düğünü Palermo’yu ayağa kaldırdı: "Şehir kiralık değil"

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, Londra'daki sade nikâhın ardından İtalya'nın Palermo kentinde görkemli bir düğün kutlaması düzenledi. Milyonlarca liralık organizasyon, tarihi mekânları, yıldız konukları ve sıkı güvenlik önlemleriyle gündeme oturdu. Ancak kutlamalar sadece ihtişamıyla değil, kentte hayatı durma noktasına getiren uygulamalar nedeniyle yerel halkın tepkisiyle de konuşuldu. Palermo sokakları günlerce protestolara sahne oldu.

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Dua Lipa ve Callum Turner’ın Palermo’yu karıştıran düğünü

Geçtiğimiz hafta Londra'da resmi nikah kıyan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, evliliklerini İtalya'nın Sicilya Adası'nda düzenlenen görkemli bir törenle kutladı. Palermo'da gerçekleştirilen organizasyon, maliyeti, tarihi atmosferi ve davetli listesiyle uluslararası magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

Palermo’nun barok incisi: Villa Valguarnera’da düğün şöleni

PALERMO'NUN SİMGE YAPISI

30 yaşındaki Dua Lipa ile 36 yaşındaki Callum Turner için düzenlenen kutlamaların merkezi, Palermo'nun simge yapılarından biri olan 18. yüzyıl tarihli Villa Valguarnera oldu. "Küçük Versailles" olarak anılan tarihi malikane, denize bakan bahçeleri ve barok mimarisiyle dikkat çekti.

Ünlüler akını: Sanat dünyasının dev isimleri düğünde buluştu

Çift, aileleri ve yakın dostlarının yanı sıra sanat, moda ve müzik dünyasının önemli isimlerini burada ağırladı. Davetliler arasında Elton John, Charli XCX, Mark Ronson, Donatella Versace, Kevin Parker, Joe Alwyn, Olivia Dean ve Grace Gummer gibi uluslararası isimler yer aldı. Kutlamalar boyunca Palermo adeta dünya yıldızlarının buluşma noktasına dönüştü.

Elton John’dan düğünde unutulmaz müzik ziyafeti

ELTON JOHN SAHNE ALDI

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri Elton John'un sahneye çıkması oldu. Ünlü sanatçı, çiftin davetliler önünde yeniden evlilik yemini ettiği anlarda piyano eşliğinde "Your Song"u seslendirdi. Dua Lipa ile Elton John'un daha önce "Cold Heart" projesinde birlikte çalışmış olması da performansa ayrı bir anlam kattı.

Versace imzalı gelinlik: Moda dünyasının zirvesi

Düğünün en çok konuşulan detaylarından biri de Dua Lipa'nın gelinliği oldu. Moda çevrelerinde yer alan iddialara göre ünlü şarkıcının gelinliği Donatella Versace tarafından özel olarak tasarlandı. Versace'nin düğün öncesinde gerçekleştirilen resepsiyona da katıldığı öne sürüldü.

Palermo’da 3 günlük düğün festivali

ÜÇ GÜN SÜREN DEV ORGANİZASYON

Kutlamalar yalnızca düğün töreniyle sınırlı kalmadı. Palermo'nun tarihi merkezinde düzenlenen özel kokteyller, sanat galerilerinde gerçekleştirilen davetler ve üç gün süren etkinlikler şehri adeta dev bir organizasyon alanına çevirdi. Çiftin ilişkilerinin başlangıcına gönderme yapan dekorasyonlar da davetlilerin ilgisini çekti.

Düğünde güvenlik zirvede: Özel önlemler devrede

Organizasyon boyunca güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Tarihi meydanlar ve bazı sokaklar günlerce trafiğe kapatılırken, yaklaşık 50 özel güvenlik görevlisi bölgede görev yaptı. Fotoğraf ve video çekimi yasaklandı, çalışanlar ve tedarikçiler için özel gizlilik sözleşmeleri hazırlandı. Hatta insansız hava araçlarına karşı özel güvenlik sistemleri kullanıldığı belirtildi.

Palermo halkından düğün isyanı

"PALERMO KİRALIK DEĞİLDİR"

Ancak alınan önlemler Palermo halkının tepkisini çekti. Tarihi Piazza Sant'Anna ve Piazza Croce dei Vespri meydanlarının etkinlikler nedeniyle kapatılması üzerine birçok vatandaş duruma isyan etti. Kentin çeşitli noktalarına "Palermo kiralık değildir", "Bizim meydanımız sizin oturma odanız değil" ve "Palermo zenginler için değil" yazılı pankartlar asıldı.

Vatandaşlardan düğün tepkisi: Hayat durdu

Bazı esnaflar ve bölge sakinleri, düğün nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini savundu. Araçlarını kilometrelerce uzağa park etmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, böylesine kapsamlı önlemlerin bir sanatçı için alınmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi. Sosyal medyada da düğünün şehir hayatını sekteye uğrattığı yönünde çok sayıda eleştiri yapıldı.

Dua Lipa’dan mahalle sakinlerine jest

BÖLGE HALKINA 5 BİN STERLİNLİK JEST

Tepkilerin büyümesi üzerine Dua Lipa'nın, meydan çevresinde yaşayan ve etkinliklerden etkilenen bazı mahalle sakinlerine teşekkür amacıyla toplam 5 bin sterlin ödeme yaptığı öne sürüldü. Ancak bu jest bile protestoların tamamen sona ermesini sağlamadı.

92 milyonluk düğün organizasyonu

Öte yandan davetliler, Palermo Körfezi'ne bakan tarihi Grand Hotel Villa Igiea'da ağırlandı. Otelin büyük bir bölümü organizasyon için ayrılırken, güvenlik önlemleri burada da dikkat çekti. İDüğün organizasyonu, ngiliz basınında yer alan bilgilere göre yaklaşık 1,5 milyon sterlin, yani yaklaşık 92 milyon TL'ye mal oldu.

Yılın en çok konuşulan düğünü: Magazin dünyası sallandı

YILIN EN ÇOK KONUŞULAN DÜĞÜNÜ

Tarihi mekanı, dünya yıldızlarını buluşturan davetli listesi ve kent genelinde yarattığı etkilerle yılın en çok konuşulan magazin olaylarından biri olarak gösteriliyor. Dua Lipa ve Callum Turner'ın Palermo'daki düğünü, ihtişamı kadar yarattığı tartışmalarla da uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin