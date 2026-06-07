Dua Lipa ve Callum Turner’ın 92 milyon TL’lik Sicilya düğünü Palermo’yu ayağa kaldırdı: "Şehir kiralık değil"

"PALERMO KİRALIK DEĞİLDİR"

Ancak alınan önlemler Palermo halkının tepkisini çekti. Tarihi Piazza Sant'Anna ve Piazza Croce dei Vespri meydanlarının etkinlikler nedeniyle kapatılması üzerine birçok vatandaş duruma isyan etti. Kentin çeşitli noktalarına "Palermo kiralık değildir", "Bizim meydanımız sizin oturma odanız değil" ve "Palermo zenginler için değil" yazılı pankartlar asıldı.