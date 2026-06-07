Dua Lipa ve Callum Turner’ın 92 milyon TL’lik Sicilya düğünü Palermo’yu ayağa kaldırdı: "Şehir kiralık değil"
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, Londra'daki sade nikâhın ardından İtalya'nın Palermo kentinde görkemli bir düğün kutlaması düzenledi. Milyonlarca liralık organizasyon, tarihi mekânları, yıldız konukları ve sıkı güvenlik önlemleriyle gündeme oturdu. Ancak kutlamalar sadece ihtişamıyla değil, kentte hayatı durma noktasına getiren uygulamalar nedeniyle yerel halkın tepkisiyle de konuşuldu. Palermo sokakları günlerce protestolara sahne oldu.
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