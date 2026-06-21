90'lı yılların ünlü sanatçısı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

Ömer Danış, şubat ayında diz altındaki üç damarında yüzde yüz tıkanıklık tespit edilmesi üzerine yoğun bakımda tedavi görmüştü.

"Köyümün Yağmurları", "Şerefsiz" ve "Alacağım" gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ömer Danış'tan sevenlerini üzen haber geldi.

Yapılan kontrollerde, ayağını besleyen diz altındaki üç damarda yüzde yüz tıkanıklık meydana geldiği, buna bağlı olarak da ayağında kangren geliştiği açıklanmıştı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İleri derecede diyabet hastası olduğu bilinen Danış, geçtiğimiz şubat ayında yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ömer Danış'ın son hali

"AYAK PARMAKLARI KESİLDİ"

Ünlü sanatçının son sağlık durumunu, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, yapılan operasyonlar sayesinde ayağın kurtarıldığını ancak ayak parmaklarının kesilmek zorunda kaldığını açıkladı.

Onur Akay yaptığı açıklamada, "Operasyonlarla ayağını kurtardılar ama maalesef ayak parmakları kesildi. Üst üste geçirdiği ameliyatlar nedeniyle maddi olarak da sıkıntı içinde olan değerli sanatçımız yardım bekliyor. Kendisini en son Altınoluk'ta dinlemeye gitmiştim. Beni de sahneye davet etmişti. Ne kadar güzel bir gece, nasıl harika bir sahneydi... " ifadelerini kullandı.