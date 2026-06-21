90'lı yılların ünlü sanatçısı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi
90'lı yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ömer Danış'ın sağlık durumuyla ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Uzun süredir diyabet ve damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gören sanatçının, geçirdiği operasyonların ardından ayak parmaklarının kesildiği öğrenildi.
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- Sanatçı Ömer Danış, ileri derecede diyabet nedeniyle ayağındaki kangren sonucu geçirdiği ameliyatlarda ayak parmaklarını kaybetti.
- Ömer Danış, şubat ayında diz altındaki üç damarında yüzde yüz tıkanıklık tespit edilmesi üzerine yoğun bakımda tedavi görmüştü.
- Ses sanatçısı Onur Akay, yapılan operasyonlarla Danış'ın ayağının kurtarıldığını ancak ayak parmaklarının kesildiğini duyurdu.
- Ömer Danış, sağlık sorunları nedeniyle sahne çalışmalarına ara verdi ve üst üste geçirdiği ameliyatlar sonrası maddi sıkıntı yaşıyor.
- Sanatçının sevenleri sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları paylaşarak destek vermeye devam ediyor.
"Köyümün Yağmurları", "Şerefsiz" ve "Alacağım" gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ömer Danış'tan sevenlerini üzen haber geldi.
ÜÇ DAMARDA YÜZDE YÜZ TIKANIKLIK
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İleri derecede diyabet hastası olduğu bilinen Danış, geçtiğimiz şubat ayında yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Yapılan kontrollerde, ayağını besleyen diz altındaki üç damarda yüzde yüz tıkanıklık meydana geldiği, buna bağlı olarak da ayağında kangren geliştiği açıklanmıştı.
"AYAK PARMAKLARI KESİLDİ"
Ünlü sanatçının son sağlık durumunu, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, yapılan operasyonlar sayesinde ayağın kurtarıldığını ancak ayak parmaklarının kesilmek zorunda kaldığını açıkladı.
Onur Akay yaptığı açıklamada, "Operasyonlarla ayağını kurtardılar ama maalesef ayak parmakları kesildi. Üst üste geçirdiği ameliyatlar nedeniyle maddi olarak da sıkıntı içinde olan değerli sanatçımız yardım bekliyor. Kendisini en son Altınoluk'ta dinlemeye gitmiştim. Beni de sahneye davet etmişti. Ne kadar güzel bir gece, nasıl harika bir sahneydi... " ifadelerini kullandı.
MADDİ AÇIDAN ZOR GÜNLER
Akay ayrıca, uzun süredir tedavi gören sanatçının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahne çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığını belirtti. Geçirdiği operasyonların ardından maddi açıdan da zor günler yaşadığı öne sürülen Ömer Danış'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
AYAĞINDAKİ SARGILAR DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Onur Akay, sanatçının son halini de paylaşırken, fotoğraflarda Danış'ın ayağındaki ve parmaklarındaki sargılar dikkat çekti. Sağlık mücadelesini sürdüren sanatçı için hayranları dualarını eksik etmiyor.