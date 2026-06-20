Usta sanatçı Yücel Paşmakçı 90 yaşında vefat etti: Cenaze programı belli oldu

1935 İstanbul Kadıköy doğumlu olan Paşmakçı, 1954'te İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu'na katılmış ve 1975'te İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın kurucu heyetinde yer almıştı.

Türk halk müziği sanatçısı ve TRT Türk Halk Müziği ve Oyunları eski Müdürü Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti.

Sanat dünyasını yasa boğan acı haberi, TRT çatısı altında uzun yıllar birlikte çalıştığı ve sayısız esere imza attığı kadim dostu, Türk halk müziğinin güçlü sesi Bedia Akartürk duyurdu. Türk musikisinin gelişiminde ve kurumsallaşmasında devrim niteliğinde adımlar atan Paşmakçı'nın vefatı, kültürel mirasımız için telafisi imkansız bir boşluk yarattı.

BEDİA AKARTÜRK'TEN DUYGUSAL VEDA

Halk müziğinin usta yorumcusu Bedia Akartürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla acısını dile getirdi. Paşmakçı'nın hem bir şef hem de bir yol gösterici olduğunu vurgulayan Akartürk, şu sözlerle üzüntüsünü paylaştı:

"Türk Halk Müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı 'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik-düzenledik, çok albümler kaydettik.

Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı.

Çok üzgünüm...

Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum."

SON YOLCULUĞUNA PAZARTESİ GÜNÜ UĞURLANACAK

Unutulmaz izler bırakan usta sanatçı için düzenlenecek cenaze töreninin detayları netleşti. Yücel Paşmakçı, 22 Haziran Pazartesi günü saat 13.30'da, kuruluşunda da büyük emeklerinin olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde düzenlenecek kurumsal törenle anılacak.

Bu törenin ardından, Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla birlikte Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

YÜCEL PAŞMAKÇI KİMDİR? Doğumu ve İlk Adımları: 24 Ağustos 1935 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelen Paşmakçı, bağlama ile çok küçük yaşlarda tanıştı. Radyo Yılları: Müzikal kariyerindeki en büyük kırılma noktasını 1954 yılında yaşadı. İstanbul Radyosu'nun açtığı sınavı birincilikle kazanarak "Yurttan Sesler Korosu"na dahil oldu. Şeflik ve Yönetim Dönemi: İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda icracı olarak görev yaptıktan sonra, uzun yıllar boyunca İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini üstlendi. TRT bünyesinde Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü olarak da kritik sorumluluklar aldı. Akademik Başarıları: 1975 yılında Türk müziği eğitimi için bir milat sayılan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın kurucu heyetinde aktif rol oynadı. Anadolu'yu karış karış gezerek kaybolmaya yüz tutmuş yüzlerce türküyü kültür hayatımıza kazandıran Paşmakçı, geride devasa bir müzik arşivi ve ekol bıraktı. (Görseller: Sosyal medya)

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