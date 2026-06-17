Milli Takıma Kaliforniya’da eşlerinden moral desteği! Kritik Paraguay maçı öncesi tribünde tek yürek
Dünya Kupası'ndaki ilk maçın ardından gruptan çıkma şansını sürdürmek için Paraguay ile kritik bir sınava çıkacak olan A Milli Futbol Takımımıza en büyük moral desteği eşlerinden geldi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun eşi Sinem Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci, Ferdi Kadıoğlu’nun eşi Sera Vrij ve Kaan Ayhan’ın eşi Aylin Betül Ayhan, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak olan Ay-Yıldızlıları Kaliforniya'daki zorlu mücadelede tribünden 90 dakika boyunca desteklemek için Amerika Birleşik Devletleri’ne çıkarma yaptı.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçın ardından Kaliforniya'da Paraguay ile kritik bir maça çıkacak.
- Futbolcuların eşleri, takıma destek olmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.
- Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan'ın eşleri, Paraguay maçında tribünde yer alacak.
- Milliler, Paraguay karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.
- Takım, gruptan çıkma şansını sürdürmek için kritik bir maça hazırlanıyor.
Dünya Kupası'ndaki ilk maçında şanssız bir mağlubiyet alan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Kaliforniya'da oynanacak kritik Paraguay maçıyla gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.
EN BÜYÜK DESTEK EŞLERİNDEN GELDİ
Gökhan Kaya'nın özel haberine göre bu hayati karşılaşma öncesinde Ay-Yıldızlılar'a en büyük ve en anlamlı destek, futbolcularımızın eşlerinden geldi.
İlk maçın moral bozukluğunu üzerlerinden atmak ve sahada ter dökecek oyuncularımıza moral aşılamak isteyen futbolcu eşleri, turnuvanın düzenlendiği Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkarma yaptı.
TRİBÜN TEK YÜREK
Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'nun eşi Sera Vrij ve Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan Cumartesi oynanacak Paraguay karşılaşmasında tek yürek halinde tribündeki yerlerini alacak.
Eşler, galibiyet hedefleyen millilerimize 90 dakika boyunca destek verecek.
MUTLAK GALİP OLMA İSTEĞİ
Paraguay maçına tam konsantre olan millilerimiz, maçtan mutlak galip ayrılmak istiyor.