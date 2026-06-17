Milli Takıma Kaliforniya’da eşlerinden moral desteği! Kritik Paraguay maçı öncesi tribünde tek yürek

Takım, gruptan çıkma şansını sürdürmek için kritik bir maça hazırlanıyor.

Futbolcuların eşleri, takıma destek olmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçın ardından Kaliforniya'da Paraguay ile kritik bir maça çıkacak.

Gözde Kahveci / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

EN BÜYÜK DESTEK EŞLERİNDEN GELDİ

Gökhan Kaya'nın özel haberine göre bu hayati karşılaşma öncesinde Ay-Yıldızlılar'a en büyük ve en anlamlı destek, futbolcularımızın eşlerinden geldi.

İlk maçın moral bozukluğunu üzerlerinden atmak ve sahada ter dökecek oyuncularımıza moral aşılamak isteyen futbolcu eşleri, turnuvanın düzenlendiği Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkarma yaptı.