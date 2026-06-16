Halit Yukay'ın ölümü Kıvanç Tatlıtuğ'u derinden sarstı! Milyonluk teknesini satışa çıkardı iddiası

"BÜYÜK ACI YAŞIYORUM"

Yakın çevresinden aktarılan bilgilere göre Tatlıtuğ'un dostunun kaybından büyük üzüntü duyduğu ve çevresine, "Arkadaşımın ölümü beni çok etkiledi, bu durumdan dolayı büyük acı yaşıyorum" dediği iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden söz konusu satış iddiasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, haber kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin