Halit Yukay'ın ölümü Kıvanç Tatlıtuğ'u derinden sarstı! Milyonluk teknesini satışa çıkardı iddiası
İş insanı Halit Yukay'ın denizde hayatını kaybetmesi yakın çevresini yasa boğmuştu. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun, dostunun ölümünün ardından yaklaşık 1,5 milyon euro değerindeki teknesini satışa çıkardığı öne sürüldü.
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- Yalova'dan Bozcaada'ya giderken kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 68 metre derinlikte yaklaşık 30 gün sonra bulundu.
- Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay'dan satın aldığı 1,5 milyon euro değerindeki lüks teknesini satışa çıkardı.
- Tatlıtuğ, yakın dostu Yukay'ın ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadığını çevresine aktardı.
- Yukay'ın cenazesi İstanbul'da yakın dostlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan tekne satışı iddiasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın trajik ölümü, ailesi ve yakın dostlarını derinden etkiledi.
NAAŞI YAKLAŞIK 30 GÜN SONRA BULUNDU
Parçalanmış ve yarı batık halde bulunan teknenin ardından başlatılan arama çalışmalarında Yukay'ın cansız bedenine 68 metre derinlikte ulaşılmış, naaşı yaklaşık 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarılmıştı.
Cenazesinin ailesine teslim edilmesinin ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Yukay'ın cenaze törenine yakın dostları da katıldı. Yakın arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, gözyaşlarını tutamadı.
LÜKS TEKNESİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Aradan geçen zamana rağmen Yukay'ın vefatının yarattığı üzüntü sürerken, magazin kulislerine yeni bir iddia yansıdı. Akşam'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 1,5 milyon euro değerindeki özel yapım "Mazu 52 HTS" model lüks teknesini satışa çıkardı.
İddiaya göre söz konusu tekne, Tatlıtuğ'un yakın dostu Halit Yukay'dan satın aldığı tekneydi. Deniz tutkusunu uzun yıllar paylaştığı arkadaşının ölümünün ardından zor günler geçirdiği belirtilen oyuncunun, bu nedenle teknesiyle ilgili böyle bir karar aldığı öne sürüldü.
"BÜYÜK ACI YAŞIYORUM"
Yakın çevresinden aktarılan bilgilere göre Tatlıtuğ'un dostunun kaybından büyük üzüntü duyduğu ve çevresine, "Arkadaşımın ölümü beni çok etkiledi, bu durumdan dolayı büyük acı yaşıyorum" dediği iddia edildi.
Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden söz konusu satış iddiasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, haber kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.