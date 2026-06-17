Dilan Polat'ın B planı da işlemedi: Tüm hesaplarına erişim engeli getirildi

Dilan Polat'ın Instagram, Tiktok ve Youtube dahil tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Dilan Polat yedek hesabının adını dilanpolat_tr olarak değiştirerek paylaşımlara devam etmeye çalıştı.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabının kapatılmasına ve erişim engeline karar verdi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması ve akrabası olan Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi haber manşetlerinde yerini aldı.

Daltonlar organize suç örgütünün, Dilan Polat'ın paylaştığı videodaki konum bilgilerinden yola çıkarak ailenin Alaçatı'daki otelini deşifre ettiği bildirildi.