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Dilan Polat'ın B planı da işlemedi: Tüm hesaplarına erişim engeli getirildi

Koruması Can Polat'ın öldürülmesinin ardından Instagram hesabına erişim engeli getirilen Dilan Polat, kısa süreli sessizliğinin ardından yedek hesabını yeniden aktif hale getirdi. Ancak Polat'ın B planı da tutmadı. Dilan Polat'ın adını değiştirdiği yedek hesabı dahil tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

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Dilan Polat'ın B planı da işlemedi: Tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
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  • Ankara Sulh Ceza Hakimliği sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabının kapatılmasına ve erişim engeline karar verdi.
  • Dilan Polat yedek hesabının adını dilanpolat_tr olarak değiştirerek paylaşımlara devam etmeye çalıştı.
  • Dilan Polat'ın Instagram, Tiktok ve Youtube dahil tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması ve akrabası olan Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi haber manşetlerinde yerini aldı.

Daltonlar organize suç örgütünün, Dilan Polat'ın paylaştığı videodaki konum bilgilerinden yola çıkarak ailenin Alaçatı'daki otelini deşifre ettiği bildirildi.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine karar vermişti.

Dilan Polat'ın B planı da işlemedi: Tüm hesaplarına erişim engeli getirildi-2

B PLANINI DEVREYE SOKTU

Bunun üzerine Dilan Polat'ın milyonluk hesabına erişim engeli getirildi. Kısa süreli sessizliğinin ardından B planını devreye sokan Dilan Polat yedek hesabının adını değiştirerek story paylaşmaya başladı.

"dilanpolatyedek" kullanıcı adını "dilanpolat_tr" olarak değiştirdiği görülen ünlü isme sosyal medyada tepki yağdı.

Dilan Polat'ın B planı da işlemedi: Tüm hesaplarına erişim engeli getirildi-3

DİLAN POLAT'IN TÜM HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Ancak Dilan Polat'ın B planı da işlemedi.

Dilan Polat'ın İnstagram, Tiktok ve Youtube dahil bütün sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

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