Mert Turak'ın atıyla paylaştığı o doğal anlar... Elma ikram ettiği o sevimli video sosyal medyada viral oldu!
Oyuncu Mert Turak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Turak'ın, "Esentürk" adını verdiği atıyla bir araya geldiği ve birlikte vakit geçirdiği anlara ait görüntüler kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.
Hızlı Özet Göster
- Mert Turak, atı Esentürk ile geçirdiği anları sosyal medyada paylaştı.
- Videoda Mert Turak'ın atına elma ikram ettiği anlar yer aldı.
- Paylaşım, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak viral oldu.
- Mert Turak ve Esentürk'ün videosu geniş bir yankı uyandırdı.
- Eğlenceli paylaşım, haftanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Can dostu Esentürk ile geçirdiği eğlenceli ve samimi anları kameraya alan Mert Turak, bu sevimli görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Videoda oyuncunun atına elma ikram ettiği dakikalar yer alırken, ikilinin arasındaki bu keyifli anlar kısa sürede platformlarda hızla yayıldı.
KISA SÜREDE VİRAL OLDU
Mert Turak ve Esentürk'ün yüzleri güldüren bu sevimli videosu, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir yankı uyandırdı.
Kısa süre içerisinde binlerce kişiye ulaşarak viral olan eğlenceli paylaşım, haftanın en çok konuşulanları arasındaki yerini aldı.
MERAK EDİLENLER
Mert Turak nerelidir?
Mert Turak baba tarafından Malatya'lı, anne tarafından ise Makedonya kökenlidir.
Mert Turak kaç yaşındadır ve nerede doğmuştur?
29 Mart 1980 tarihinde İzmir'de doğan Mert Turak, 46 yaşındadır.
Mert Turak ne mezunudur?
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.
Mert Turak evli mi, eşi kimdir?
21 Haziran 2020 tarihinde Birgül Kurtçu ile evlenen Mert Turak, Mayıs 2023 yılında boşanma kararı almıştır ve şu anda evli değildir.