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Mert Turak nerelidir?

Mert Turak baba tarafından Malatya'lı, anne tarafından ise Makedonya kökenlidir.

Mert Turak kaç yaşındadır ve nerede doğmuştur?

29 Mart 1980 tarihinde İzmir'de doğan Mert Turak, 46 yaşındadır.

Mert Turak ne mezunudur?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Mert Turak evli mi, eşi kimdir?

21 Haziran 2020 tarihinde Birgül Kurtçu ile evlenen Mert Turak, Mayıs 2023 yılında boşanma kararı almıştır ve şu anda evli değildir.