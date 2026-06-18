SOSYAL MEDYADA YAŞ TARTIŞMASI 62 yaşında olan Yonca Evcimik'in güncel halini gösteren fotoğraflar, takipçileri arasında bir yaş polemiğine ve yorum dalgasına yol açtı. Paylaşılan görsellerin altına çok sayıda kullanıcı yorum bırakırken, şarkıcının yaşına oranla sergilediği fiziksel kondisyonu öne çıkarıldı.

Evcimik'in profiline gelen geri dönüşlerde kullanıcılar; "Kim der 62 yaşında", "Zaman ona uğramamış" ve "Çılgın Bediş'ten bu yana hiç değişmemiş" şeklinde ifadeler kullandı.

Tatil pozlarıyla sosyal medyayı ikiye bölen Yonca Evcimik'in fotoğraflarını beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcının tatil paylaşımını fazla iddialı buldu.