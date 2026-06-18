62 yaşındaki Yonca Evcimik’in bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu!
Hit şarkılarının yanı sıra Çılgın Bediş dizisiyle de hafızalara kazınan ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, yaz sezonunun ilk tatili için Karadağ'ı tercih etti. Adriyatik Denizi kıyısından bikinili karelerini sosyal medya hesabından paylaşan 62 yaşındaki şarkıcının yayınladığı kareler kısa sürede gündem oldu.
Hızlı Özet Göster
- Yonca Evcimik yaz tatilini Karadağ'da geçirmeye karar verdi.
- Evcimik, Adriyatik Denizi kıyılarında çekilen bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
- Paylaşılan fotoğraflar Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.
- 62 yaşındaki Evcimik'in fotoğrafları sosyal medyada yaş tartışmasına neden oldu.
- Bazı kullanıcılar Evcimik'in tatil pozlarını beğenirken bazıları eleştirdi.
Kariyerinde seslendirdiği pop şarkıları ve geçmiş yıllarda canlandırdığı "Çılgın Bediş" karakteriyle tanınan Yonca Evcimik, yaz sezonunu açtı. Ünlü şarkıcı, tatil için bu kez yurt dışını tercih ederek rotasını Karadağ'a çevirdi.
Adriyatik Denizi kıyılarında deniz ve güneşin keyfini çıkaran Evcimik, tatil sürecinde çekilen bikinili fotoğraflarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.
Tatil pozları sosyal medyayı ikiye böldü!
Şarkıcının paylaştığı tatil kareleri, kısa süre içerisinde dijital platformlarda ve magazin sayfalarında gündem olarak Instagram'da hızla yayıldı.
SOSYAL MEDYADA YAŞ TARTIŞMASI
62 yaşında olan Yonca Evcimik'in güncel halini gösteren fotoğraflar, takipçileri arasında bir yaş polemiğine ve yorum dalgasına yol açtı. Paylaşılan görsellerin altına çok sayıda kullanıcı yorum bırakırken, şarkıcının yaşına oranla sergilediği fiziksel kondisyonu öne çıkarıldı.
Evcimik'in profiline gelen geri dönüşlerde kullanıcılar; "Kim der 62 yaşında", "Zaman ona uğramamış" ve "Çılgın Bediş'ten bu yana hiç değişmemiş" şeklinde ifadeler kullandı.
Tatil pozlarıyla sosyal medyayı ikiye bölen Yonca Evcimik'in fotoğraflarını beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcının tatil paylaşımını fazla iddialı buldu.
MERAK EDİLENLER
Yonca Evcimik yaz tatili için nereye gitti?
Şarkıcı Yonca Evcimik, bu yaz sezonunun ilk tatili için Karadağ'ı tercih ederek Adriyatik Denizi kıyılarında vakit geçirdi.
Yonca Evcimik kaç yaşında?
Karadağ tatilindeki bikinili pozlarıyla sosyal medyada yaş tartışması başlatan Yonca Evcimik, 62 yaşındadır.