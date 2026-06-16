Lucas Torreira'dan kafa karıştıran veda paylaşımı! "Seni çok özleyeceğim dostum”
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı şoförü Eray Saylan ile havalimanında çekilen bir videosunu yayınlayan Torreira, "Seni çok özleyeceğim dostum" sözleriyle yakın arkadaşına veda etti. Ayrılık sebebi belirtilmeyen o anlar kafa karıştırdı.
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- Lucas Torreira, sosyal medya hesabından şoförü Eray Saylan ile havalimanında çekilen bir veda videosu paylaştı.
- Paylaşımında duygusal ve hüzünlü sözler kullanan Torreira, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
- Torreira'nın vedalaşma anındaki mesajında ayrılık sebebine dair bir açıklama yer almadı.
- Havalimanındaki bu anlar, özellikle Galatasaray taraftarları arasında merak konusu oldu.
Galatasaray forması altında sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Uruguaylı yıldız futbolcu, bu kez saha içindeki performansıyla değil, havalimanından gelen duygusal bir veda karesiyle gündeme oturdu.
Ünlü isim, uzun yıllardır adeta gölgesi gibi yanında olan ve birlikte çalıştığı şoförü Eray Saylan ile havalimanında çekilen bir videoyu takipçileriyle paylaştı.
Yıldız oyuncunun paylaşımında yer alan samimi ve hüzünlü sözler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak dijital dünyada geniş yankı uyandırdı.
"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM DOSTUM"
Torreira, havalimanındaki vedalaşma anına şu notu düştü:
"Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var."
Yıldız oyuncunun duygusal mesajında herhangi bir ayrılık sebebine yer verilmezken, havalimanındaki bu anlar özellikle Galatasaray taraftarları arasında merak konusu oldu.