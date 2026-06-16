Yıldız oyuncunun paylaşımında yer alan samimi ve hüzünlü sözler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak dijital dünyada geniş yankı uyandırdı.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM DOSTUM"

Torreira, havalimanındaki vedalaşma anına şu notu düştü:

"Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var."