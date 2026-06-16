Bakan Ersoy’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti: Sağlık durumu hakkında bilgi aldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören usta sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Hastane başhekimi ve fizyoterapistinden Tatlıses'in tedavi süreci hakkında detaylı bilgi alan Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk müziğinin güçlü sesine acil şifalar dileyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hızlı Özet Göster
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.
- Bakan Ersoy, hastane başhekimi ve fizyoterapistten Tatlıses'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
- Ersoy, İbrahim Tatlıses'i 'Türk müziğinin güçlü sesi' olarak nitelendirdi ve acil şifalar diledi.
- Sanatçının tedavi süreci Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
- Bakan Ersoy, sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.
BAKAN ERSOY'DAN TATLISES ZİYARETİ
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Emre Adıgüzel ile Fizyoterapist Caner Tan'dan sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Bakan Ersoy, usta sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ersoy, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, Türk müziğinin güçlü sesi olarak nitelendirdiği İbrahim Tatlıses'e acil şifalar dilediğini belirtti.
TEDAVİSİ ANKARA'DA DEVAM EDİYOR
Sanat hayatı boyunca seslendirdiği eserlerle geniş kitlelere ulaşan ve Türk müziğinin önde gelen isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses'in tedavi süreci Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
BAKAN ERSOY GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ YENİLEDİ
Bakan Ersoy, paylaşımında, sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederek geçmiş olsun dileklerini yineledi. Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum.