Bakan Ersoy’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti: Sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Bakan Ersoy'un paylaşımı

BAKAN ERSOY GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ YENİLEDİ

Bakan Ersoy, paylaşımında, sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederek geçmiş olsun dileklerini yineledi. Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin