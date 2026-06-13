Magazin dünyasında bir süredir ailesiyle yaşadığı gerilimler ve hukuki anlaşmazlıklarla adından söz ettiren ünlü sanatçı Özcan Deniz'in cephesinde bu kez yüzleri güldüren, yürekleri ısıtan bir gelişme yaşandı.

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Ünlü şarkıcının evindeki karamsar havayı dağıtan bu güzel olay, hayatının en değerli varlığı olan oğlundan geldi. Deniz'in, olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı eski eşi Feyza Aktan ile olan birlikteliğinden dünyaya gözlerini açan Kuzey, okulundan mezun olarak anne ve babasına hayatlarının en özel anlarından birini hediye etti.