Özel hayatındaki krizleri unutturan mutluluk! Özcan Deniz'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kuzey mezun oldu
Son dönemde aile içinde yaşadığı çalkantılı süreçlerle magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in mezuniyet töreninde büyük bir gurur yaşadı. Eski eşi Feyza Aktan ile olan evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki Kuzey'in bu mutlu günü, ünlü sanatçının evindeki kara bulutları dağıttı.
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- Özcan Deniz'in oğlu Kuzey, okulundan mezun olarak anne ve babasına özel bir an yaşattı.
- Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen Kuzey, 9 yaşında kep atma sevinci yaşadı.
- Mezuniyet töreninde Özcan Deniz ve ailesi duygu dolu anlar yaşadı.
- Mezuniyet töreninden paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- Özcan Deniz, 20 Ocak 2023'te Samar Dadgar ile evlendi.
Magazin dünyasında bir süredir ailesiyle yaşadığı gerilimler ve hukuki anlaşmazlıklarla adından söz ettiren ünlü sanatçı Özcan Deniz'in cephesinde bu kez yüzleri güldüren, yürekleri ısıtan bir gelişme yaşandı.
Ünlü şarkıcının evindeki karamsar havayı dağıtan bu güzel olay, hayatının en değerli varlığı olan oğlundan geldi. Deniz'in, olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı eski eşi Feyza Aktan ile olan birlikteliğinden dünyaya gözlerini açan Kuzey, okulundan mezun olarak anne ve babasına hayatlarının en özel anlarından birini hediye etti.
Son dönemde özel hayatında üst üste gelen sıkıntılarla boğuşan Özcan Deniz, 9 yaşındaki oğlu Kuzey'in kep atma sevinciyle büyük bir gurur yaşadı.
Kuzey'in bu özel gününde ailesi de yanında olurken, tören sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
Mezuniyet töreninden paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, çok sayıda tebrik mesajı da geldi.
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Özcan Deniz'in mezuniyet sevinci yaşatan oğlunun yaşı kaç?
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşinden olan oğlu Kuzey şu anda 9 yaşındadır.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan ne zaman evlendi ve ne zaman boşandı?
Özcan Deniz, 8 Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlendi. Bu evliliğinden Kuzey adında bir oğlu olan ünlü sanatçı, 26 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandı.
Özcan Deniz şu an evli mi, eşi kim?
Evet, ünlü şarkıcı Özcan Deniz, 20 Ocak 2023'te İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile evlendi.