atv'nin yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul”un afişi yayınlandı! Merakla beklenen proje 15 Haziran'da başlıyor
atv’nin heyecanla beklenen “Altı Üstü İstanbul” dizisini afişi izleyiciyle buluştu. Usta ve genç isimleri bir araya getiren zengin kadrosuyla dikkat çeken yapım, İstanbul'un çarpışan dünyalarını ve dostlukların sınandığı hayat mücadelelerini ekrana taşıyacak. Afişiyle şimdiden sosyal medyada büyük merak uyandıran dizi, 15 Haziran pazartesi akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
Hızlı Özet Göster
- atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi 'Altı Üstü İstanbul' 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de yayına başlayacak.
- Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum gibi oyuncuların başrolde yer aldığı dizinin yönetmenliğini Müge Uğurlar üstlendi.
- Dizi, İstanbul'un farklı hayatlarını ve birbirine dokunan hikayelerini ekrana taşıyacak.
- Senaryosu Yekta Torun ve Hilal Yıldız tarafından kaleme alınan yapım, dostlukların sınandığı ve aşkların yön değiştirdiği bir hikayeyi anlatıyor.
- Dizinin geniş kadrosunda Sacide Taşaner, Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay gibi isimler de bulunuyor.
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"un afişi izleyici ile buluştu.
Dizinin yayınlanan afişi dikkat çekerken, "Altı Üstü İstanbul" şimdiden izleyicide merak uyandırdı.
atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
GENÇ OYUNCULAR VE DENEYİMLİ İSİMLER AYNI PROJEDE
İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikayelerini ekrana taşıyacak olan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri aynı projede buluşturuyor.
Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.
HERKES KENDİ HAYAT MÜCADELESİNİ VERİYOR
Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Yekta Torun ile Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı "Altı Üstü İstanbul", dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği hikayesiyle dikkat çekiyor.
PAZARTESİ GÜNÜ ATV'DE
Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!