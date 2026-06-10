Var Mısın Yok Musun’un yıldızı Esra Erol’dan habersiz kayıt! 16 yıllık eşi Ali Özbir'i gizlice çekip paylaştı: “Tam bir doğa erkeği”
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı ve Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla izleyici ile buluşan Esra Erol, sadece başarılı kariyeriyle değil örnek aile yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü sunucu son olarak eşi Ali Özbir ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Erol, 16 yıllık eşi Ali Özbir'in evlerinin bahçesinde çekilen doğal anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, daha sonra ise kendisiyle ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.
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