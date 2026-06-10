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Var Mısın Yok Musun’un yıldızı Esra Erol’dan habersiz kayıt! 16 yıllık eşi Ali Özbir'i gizlice çekip paylaştı: “Tam bir doğa erkeği”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı ve Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla izleyici ile buluşan Esra Erol, sadece başarılı kariyeriyle değil örnek aile yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü sunucu son olarak eşi Ali Özbir ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Erol, 16 yıllık eşi Ali Özbir'in evlerinin bahçesinde çekilen doğal anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, daha sonra ise kendisiyle ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi:
Esra Erol eşi Ali Özbir’i paylaştı

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı ve "Var Mısın Yok Musun" yarışmasıyla izleyici ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, bu kez ekrandaki başarılarıyla değil, özel hayatından sunduğu doğal bir kesitle gündeme geldi.

Son paylaşımla takipçilerini gülümsetti

Ali Özbir ile kurduğu mutlu evliliğiyle magazin dünyasının parmakla gösterilen örnek çiftleri arasında yer alan Erol, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

Evinin bahçesinde eşi Ali Özbir’i radarına aldı

Sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanan ve ailesiyle geçirdiği keyifli anları sık sık hayranlarının beğenisine sunan ünlü isim, evinin bahçesinde eşi Ali Özbir'i radarına aldı.

Tam bir doğa erkeği

Eşi Ali Özbir'in evlerinin bahçesini suladığı ve bitkilerle ilgilendiği o son derece doğal, samimi anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Esra Erol, videonun üzerine şu esprili notu düştü:

"Tam bir doğa erkeği"

Sosyal medyada büyük ilgi

Ünlü sunucunun eşini habersiz şekilde kayda aldığı video, kısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırırken takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

16 yıllık mutlu evlilik

16 YILLIK MUTLU EVLİLİK İKİ EVLATLA TAÇLANDI

Ekranlardaki başarısının yanı sıra örnek aile yaşantısıyla da her zaman takdir toplayan Esra Erol, 2010 yılında hayatını birleştirdiği Ali Özbir ile evliliklerinde tam 16 yılı geride bıraktı. Magazin dünyasının kaosundan ve göz önünde olmaktan uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden ikili, bu köklü birlikteliklerini iki erkek çocukla taçlandırdı.

2 çocuk annesi

Çiftin ilk göz ağrısı olan büyük oğulları İdris Ali 2011 yılında dünyaya gelirken, aileye neşe katan küçük oğulları Ömer ise 2015 yılında aralarına katıldı.

Esra Erol’dan peş peşe paylaşımlar

Çocuklarının büyüme süreçlerini de zaman zaman sosyal medyadan paylaşan ve samimiyetleriyle öne çıkan Erol ve Özbir çifti, bahçelerinden yansıyan bu son görüntüyle yuvalarındaki huzuru bir kez daha hayranlarıyla paylaşmış oldu.

Pop ve arabesk dinlerken 2 ayrı Esra!

POP VE ARABESK DİNLERKEN İKİ AYRI ESRA!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, daha sonra ise kendisiyle ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Dergi çekimine ait iki kareyi peş peşe yayınlayan Erol, paylaşımına şu notla dikkat çekti.

Esra Erol’dan esprili paylaşım

Oldukça mutlu göründüğü ilk poz için "Türkçe Pop dinlerken" ifadelerini kullanan Erol, daha ciddi göründüğü bir diğer fotoğrafa da "Arabesk dinlerken" benzetmesini yaptı.

Görenler hayran kaldı!

Ünlü sunucu, paylaşımına düştüğü esprili yorumla takipçilerini gülümsetirken güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sosyal medyada yorum yağdı: Her hali muhteşem kadın

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Sosyal medya kullanıcıları, şu yorumlarda bulundu:

  • "Yıllar geçtikçe güzelleşen güzellik"
  • "Çok güzelsiniz Esra Erol"
  • "Çok güzelsin Esra hanım"
  • "Sen başarılı ve güzel bir kadınsın"
  • "Her hali muhteşem kadın"
Esra Erol hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Esra Erol ne zaman doğdu ve şu an kaç yaşında?

Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Esra Erol ne zaman ve kiminle evlendi?

Esra Erol, 2010 yılında yapımcı Ali Özbir ile dünyaevine girmiştir.

Esra Erol'un kaç çocuğu var ve isimleri nelerdir?

Esra Erol ve Ali Özbir çiftinin İdris Ali ve Ömer adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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