16 YILLIK MUTLU EVLİLİK İKİ EVLATLA TAÇLANDI

Ekranlardaki başarısının yanı sıra örnek aile yaşantısıyla da her zaman takdir toplayan Esra Erol, 2010 yılında hayatını birleştirdiği Ali Özbir ile evliliklerinde tam 16 yılı geride bıraktı. Magazin dünyasının kaosundan ve göz önünde olmaktan uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden ikili, bu köklü birlikteliklerini iki erkek çocukla taçlandırdı.