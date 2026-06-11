Bodrum'da korkutan sağlık alarmı! 77 yaşındaki Tarık Papuççuoğlu'nun tam 4 damarı birden değiştirildi
Son olarak atv’nin sevilen dizisi A.B.İ. dizisinde canlandırdığı Tahir Hancıoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan 77 yaşındaki usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'da bypass ameliyatına alındı. Rutin kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve operasyon sırasında 4 damarı birden değiştirilen usta sanatçının son sağlık durumu da netleşti.
Hızlı Özet Göster
- 77 yaşındaki usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu'na nisan ayında yapılan kontrollerde kalp damarlarında ciddi tıkanıklık tespit edildi.
- Bodrum'da acil koduyla bypass ameliyatına alınan Papuççuoğlu'nun kalbine giden dört damarının değiştirildiği bildirildi.
- Ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oyuncunun evinde dinlenmeye çekildiği açıklandı.
- Papuççuoğlu'nun yaklaşık 10 gün içinde günlük yaşamına dönmesi bekleniyor.
- Ünlü oyuncu son olarak A.B.İ. dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterini canlandırdı.
Ekranların sevilen projesi "A.B.İ." dizisinde hayat verdiği Tahir Hancıoğlu karakteriyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu'ndan korkutan bir sağlık haberi geldi.
Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden olan 77 yaşındaki sanatçının, nisan ayında gerçekleştirilen rutin doktor kontrolleri esnasında kalp damarlarında ciddi oranda tıkanıklık tespit edildi. Doktorların müdahale kararı almasının ardından ünlü oyuncu için ameliyat süreci başlatıldı.
ACİL KODUYLA AMELİYATA ALINDI: 4 DAMARI BİRDEN DEĞİŞTİRİLDİ
Yaşamını sürdürdüğü Bodrum'da geçtiğimiz salı günü acil koduyla operasyona alınan Tarık Papuççuoğlu, bypass ameliyatı geçirdi. Oldukça kritik geçen operasyon sırasında usta sanatçının kalbine giden dört damarının birden değiştirildiği öğrenildi.
Sevenlerini derinden endişelendiren bu zorlu ameliyatın ardından, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Papuççuoğlu'nun evinde dinlenmeye geçtiği, yaklaşık 10 gün içinde ise günlük yaşamına dönmesinin beklendiği ifade edildi.
MERAK EDİLENLER
Tarık Papuççuoğlu en son hangi dizide rol aldı?
Usta sanatçı, son dönemde ekranlara damga vuran A.B.İ. dizisinde canlandırdığı "Tahir Hancıoğlu" karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.
Tarık Papuççuoğlu nerede ve ne ameliyatı oldu?
77 yaşındaki ünlü oyuncu, nisan ayındaki rutin kontrollerinde kalbinde tıkanıklık saptanması üzerine Bodrum'da acil koduyla bypass ameliyatı olmuştur.
Ameliyatta kaç damarı değiştirildi ve şu anki durumu nasıl?
Operasyon sırasında usta sanatçının 4 damarı değiştirilmiştir. Ameliyatı başarılı geçen oyuncu şu an evinde dinlenmekte olup, genel sağlık durumu iyidir.