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Tarık Papuççuoğlu en son hangi dizide rol aldı?

Usta sanatçı, son dönemde ekranlara damga vuran A.B.İ. dizisinde canlandırdığı "Tahir Hancıoğlu" karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.

Tarık Papuççuoğlu nerede ve ne ameliyatı oldu?

77 yaşındaki ünlü oyuncu, nisan ayındaki rutin kontrollerinde kalbinde tıkanıklık saptanması üzerine Bodrum'da acil koduyla bypass ameliyatı olmuştur.

Ameliyatta kaç damarı değiştirildi ve şu anki durumu nasıl?

Operasyon sırasında usta sanatçının 4 damarı değiştirilmiştir. Ameliyatı başarılı geçen oyuncu şu an evinde dinlenmekte olup, genel sağlık durumu iyidir.