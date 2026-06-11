Esra Erol'un kardeşi Eda Erol doğuma gün sayıyor! Son paylaşımındaki "Bu gece de gelmeyince..." notu dikkat çekti
Geçtiğimiz yaz pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nikah masasına oturan ve şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, sosyal medya hesabından doğumun an meselesi olduğunu gösteren esprili bir paylaşım yaptı. Eşi ve yeğeniyle birlikte ev halini fotoğraflayan Erol, son karesine "Bu gece de gelmeyince bizim girdiğimiz haller" notunu düştü.
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- Sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, pilot Ekrem Karaçayır ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi.
- Eda Erol, evliliğinin ardından hamile olduğunu sosyal medyada duyurdu.
- Çift, düzenlediği cinsiyet partisinde erkek bebek beklediklerini öğrendi.
- Erol, hamileliğinin 40. haftasına yaklaştığını 'son günler' paylaşımlarıyla duyurdu.
- Sosyal medya kullanıcıları Eda Erol'un hamilelik paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi.
Sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, 28 Ağustos 2025'te pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
DOĞUMA SAYILI GÜNLER KALDI
Aile ve yakın dostlarının katıldığı törende zarafeti ve gelinliğiyle dikkat çeken Erol, evliliğini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
Evliliğinin ardından kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Eda Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunmaya başladı. Hamilelik sürecini doğal ve samimi karelerle paylaşan Erol, doğuma sayılı günler kala yeni gönderiler yayımladı.
"40 HAFTA 1 GÜN"
Son olarak ablası Esra Erol'un büyük oğlu İdris Ali ile verdiği pozla dikkat çeken Erol, "40 hafta 1 gün" notunu düştü.
Ardından eşi ve yeğeniyle birlikte çekilen yeni bir kareyi paylaşan Erol, doğumun yaklaşmasına gönderme yaparak, "Bu gece de gelmeyince bizim girdiğimiz haller" ifadelerini kullandı.
"KALBİMİZ BİRAZ DAHA BÜYÜDÜ"
Çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için aile arasında sade bir cinsiyet partisi düzenledi. Yapılan kutlamada Eda Erol ve Ekrem Karaçayır, erkek bebek beklediklerini öğrenerek büyük bir sevinç yaşadı.
Mutluluklarını sosyal medya üzerinden paylaşan Erol, "Kalbimiz biraz daha büyüdü. Bu minik mucize sizce kız mı erkek mi? Tahminlerinizi merak ediyorum" sözleriyle takipçilerine seslendi.
EDA EROL'A TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görürken, çok sayıda kullanıcı Erol'a tebrik mesajları gönderdi. Hamilelik sürecine dair yaptığı samimi paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.