Esra Erol'un kardeşi Eda Erol doğuma gün sayıyor! Son paylaşımındaki "Bu gece de gelmeyince..." notu dikkat çekti

Eda Erol ve Ekrem Karaçayır

"KALBİMİZ BİRAZ DAHA BÜYÜDÜ"

Çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için aile arasında sade bir cinsiyet partisi düzenledi. Yapılan kutlamada Eda Erol ve Ekrem Karaçayır, erkek bebek beklediklerini öğrenerek büyük bir sevinç yaşadı.

Mutluluklarını sosyal medya üzerinden paylaşan Erol, "Kalbimiz biraz daha büyüdü. Bu minik mucize sizce kız mı erkek mi? Tahminlerinizi merak ediyorum" sözleriyle takipçilerine seslendi.