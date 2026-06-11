Vildan Atasever'den anne-oğul pozu: Takipçilerden nazar boncuğu yağdı
2021 yılında evlenen oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem, bu yıl dünyaya gelen oğullarıyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Doğum sonrası zamanını ailesine ayıran Atasever, 4,5 aylık oğluyla verdiği yeni pozla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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- Oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, 26 Ocak'ta oğulları Ali Kemal'i dünyaya getirdi.
- Atasever, 4,5 aylık oğluyla çekildiği samimi bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
- Çift, 9 Eylül 2021 tarihinde sade bir törenle evlenmiş ve ilişkilerini gözlerden uzak sürdürüyor.
- Atasever'in paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
- Takipçiler, bebeğin anne veya babaya benzeyip benzemediğini merak ediyor.
Oyuncu Vildan Atasever ile usta müzisyen Mehmet Erdem'in 2021 yılında nikah masasına oturarak başlayan mutlu evlilikleri, bu yıl dünyaya gelen oğullarıyla birlikte yeni bir döneme girdi.
UZUN SÜREN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ocak ayında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğullarının doğumunun ardından aile yaşantılarına odaklandı.
26 Ocak'ta dünyaya gelen oğlunun bakımına ağırlık veren Vildan Atasever, uzun süren sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu.
OĞLUYLA DOĞAL VE SAMİMİ KARE
Ünlü oyuncu, 4,5 aylık oğlunu kucağına aldığı doğal ve samimi bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajsız ve sade haliyle dikkat çeken Atasever'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Anne ile oğlunun birlikte yer aldığı sıcak kare, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Paylaşımın altına çok sayıda nazar boncuğu emojisi bırakılırken, takipçiler anne-oğul karesini "huzur dolu", "çok samimi" ve "çok güzel bir aile fotoğrafı" sözleriyle yorumladı.
BABAYA MI BENZİYOR YOKSA ANNEYE Mİ
Atasever'in paylaşımının ardından bazı takipçiler minik bebeğin anneye mi yoksa babaya mı benzediği yönünde yorumlarda bulunurken, fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin paylaşımları arasına girdi.
"KIZLAR BEN HAZIRIM"
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, 9 Eylül 2021 tarihinde sade bir törenle dünyaevine girmişti. Atasever, nikah günü yaptığı "Kızlar ben hazırım, bekliyorum" paylaşımıyla da dikkat çekmişti.
Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çiftin daha sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Hamilelik sürecini de kamuoyundan uzak geçiren Atasever, bu yılın başında erkek bebeğini dünyaya getirdi.
SEVİNÇLERİ OBJEKTİFE YANSIDI
Ünlü çiftin oğullarına Ali Kemal adını verdiği öğrenilirken, doğumun ardından paylaşılan ilk aile fotoğrafları da büyük ilgi görmüştü. Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in sevinci objektiflere yansırken, aile pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.