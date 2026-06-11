Vildan Atasever'den anne-oğul pozu: Takipçilerden nazar boncuğu yağdı

Atasever'in paylaşımının ardından bazı takipçiler minik bebeğin anneye mi yoksa babaya mı benzediği yönünde yorumlarda bulunurken, fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin paylaşımları arasına girdi.

Vildan Atasever ve eşi Mehmet Erdem

"KIZLAR BEN HAZIRIM"

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, 9 Eylül 2021 tarihinde sade bir törenle dünyaevine girmişti. Atasever, nikah günü yaptığı "Kızlar ben hazırım, bekliyorum" paylaşımıyla da dikkat çekmişti.

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çiftin daha sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Hamilelik sürecini de kamuoyundan uzak geçiren Atasever, bu yılın başında erkek bebeğini dünyaya getirdi.