Idris Elba James Bond tartışmalarını noktaladı: "Dünya kabul etmeye hazır değil"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Idris Elba, James Bond rolü için favori isim olarak gösterilmesine rağmen adaylığını reddetti.

Elba, izleyicilerin siyahi bir James Bond istemeyeceğini ve dünyanın buna hazır olmadığını söyledi.

Daniel Craig'in 007 rolünden sonra Elba, Callum Turner, Theo James ve Jacob Elordi gibi isimler aday gösterildi.

53 yaşındaki İngiliz oyuncu, Bond rolü için yapılan haberlerin sadece bir söylenti olduğunu yineledi.

Idris Elba, Hollywood'un ünlü oyuncuları arasında yer alan Sierra Leone asıllı bir İngiliz sanatçıdır.

Son dönemde adı 'yeni James Bond' olarak anılan, ancak kısa süre önce yaptığı açıklamada "Hiçbir zaman aday olmadım" diyen Idris Elba, seyircinin siyahi bir James Bond istemeyeceğini söyledi.

Idris Elba / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. CRAİG'İN YERİNE GEÇECEK FAVORİ İSİM Daniel Craig'in 007 rolünden ayrılacağı açıklandığından beri Elba, onun yerine geçecek favori isim olarak gösteriliyordu. Elba'nın yanı sıra Callum Turner, Theo James ve Jacob Elordi gibi diğer yıldızların isimleri de adaylar arasında yer aldı.