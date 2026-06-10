Idris Elba James Bond tartışmalarını noktaladı: "Dünya kabul etmeye hazır değil"
Daniel Craig'in vedasının ardından adı uzun süre yeni 007 adayları arasında ilk sırada gösterilen dünyaca ünlü aktör Idris Elba, James Bond spekülasyonlarına son noktayı koydu. Hiçbir zaman resmi bir adaylığının bulunmadığını belirten 53 yaşındaki yıldız, küresel sinema pazarındaki bazı kültürlerin siyahi ve Afrikalı bir James Bond’u asla kabul etmeyeceğini söyledi.
Hızlı Özet Göster
- Idris Elba, James Bond rolü için favori isim olarak gösterilmesine rağmen adaylığını reddetti.
- Elba, izleyicilerin siyahi bir James Bond istemeyeceğini ve dünyanın buna hazır olmadığını söyledi.
- Daniel Craig'in 007 rolünden sonra Elba, Callum Turner, Theo James ve Jacob Elordi gibi isimler aday gösterildi.
- 53 yaşındaki İngiliz oyuncu, Bond rolü için yapılan haberlerin sadece bir söylenti olduğunu yineledi.
- Idris Elba, Hollywood'un ünlü oyuncuları arasında yer alan Sierra Leone asıllı bir İngiliz sanatçıdır.
Son dönemde adı 'yeni James Bond' olarak anılan, ancak kısa süre önce yaptığı açıklamada "Hiçbir zaman aday olmadım" diyen Idris Elba, seyircinin siyahi bir James Bond istemeyeceğini söyledi.
CRAİG'İN YERİNE GEÇECEK FAVORİ İSİM
Daniel Craig'in 007 rolünden ayrılacağı açıklandığından beri Elba, onun yerine geçecek favori isim olarak gösteriliyordu. Elba'nın yanı sıra Callum Turner, Theo James ve Jacob Elordi gibi diğer yıldızların isimleri de adaylar arasında yer aldı.
DÜNYA HAZIR DEĞİL
Ancak 53 yaşındaki Elba, kendisinin James Bond olacağı haberlerinin sadece bir söylenti olduğunu yineledi. Bir dergiye konuşan oyuncu, dünyanın bu rolde siyahi bir adamı kabul etmeye henüz hazır olmadığına inandığını söyledi.
"ONLARIN KÜLTÜRÜNE HOŞLARINA GİDEN BİR ŞEY DEĞİL"
"Bond tüm dünyada çok popüler. İzleyicilerin hiçbiri Bond rolünü siyahi bir erkeğin, Afrikalı bir erkeğin oynamasını istemez" diyen İngiliz oyuncu, "Bu, onların kültüründe hoşlarına giden bir şey değil. Nokta" ifadesini kullandı.
Idris Elba kimdir?
Sir Idrissa Akuna Elba (d. 6 Eylül 1972), dünyaca ünlü Sierra Leone asıllı İngiliz oyuncu, yapımcı, şarkıcı, rapçi ve DJ'dir. The Wire dizisindeki Russell "Stringer" Bell ve başrolüyle Altın Küre ödülü kazandığı Luther dizisinin yanı sıra, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, The Suicide Squad, Thor ve Prometheus gibi gişe rekortmeni yapımlardaki rolleriyle küresel bir tanınırlık elde etmiştir. Oyunculuk kariyerinin yanında "DJ Big Driis" takma adıyla hip-hop soul tarzında müzik çalışmaları da yapıyor.