Sosyal medya kullanıcıları tarafından söz konusu paylaşıma "Okan Buruk'ta olmasa kiminle eğleneceğiz biz" , "Okan Hocanın boy kaç" ve "İnerken paraşütle mi iniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Fotoğraftaki açı ve oturma düzeni nedeniyle ortaya çıkan absürt görüntü, sosyal medyada espri patlamasına yol açarak birbirinden eğlenceli caps çalışmalarına ve unutulmaz yorumlara konu oldu.

OKAN BURUK'TAN İLK AÇIKLAMA

Günlerdir konuşulan kareyle ilgili ilk açıklama ise Okan Buruk'tan geldi. Katıldığı bir televizyon programında konuya değinen teknik adam, fotoğrafta olağanüstü bir durum olmadığını belirtti. Buruk, sosyal medyada gündem olan kareyi şu sözlerle değerlendirdi: