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Okan Buruk'tan sandalye fotoğrafına ilk açıklama: "Ben alışığım bunlara" I Mizah sayfalarında gündem oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile spiker Damla Uğurtürk'ün röportaj sonrası çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Sandalye detayı nedeniyle çok sayıda espriye konu olan kare hakkında ilk kez konuşan Buruk, "Ben tam oturmuştum, o da ayakta durmuş." sözlerini ifade etti.

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Okan Buruk'tan sandalye fotoğrafına ilk açıklama: "Ben alışığım bunlara" I Mizah sayfalarında gündem oldu
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  • Okan Buruk ve Damla Uğurtürk'ün röportaj fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı
  • Fotoğraftaki sandalye ve boy farkı nedeniyle mizah malzemesi oldu
  • Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı binlerce etkileşimle paylaştı
  • Okan Buruk, konuyla ilgili olağanüstü bir durum olmadığını belirtti
  • Damla Uğurtürk söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı

Okan Buruk ile gazeteci ve spiker Damla Uğurtürk arasında gerçekleştirilen röportajın ardından çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Okan Buruk ve Damla Uğurtürk'ün gündem olan fotoğrafı / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Okan Buruk ve Damla Uğurtürk'ün gündem olan fotoğrafı / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"ÖZEL RÖPORTAJ GELİYOR" PAYLAŞIMI

Damla Uğurtürk'ün "Özel röportaj geliyor" notuyla paylaştığı kare kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, fotoğraftaki sandalye detayı ve iki isim arasındaki boy farkı dikkat çekti.

Mizah sayfalarında paylaşılan görüntülerMizah sayfalarında paylaşılan görüntüler

ESPRİ MALZEMESİ OLDU

Okan Buruk'un yüksek bir sandalyede oturmasıyla oluşan ilginç görüntü, sosyal medya kullanıcılarının yaratıcılığını adeta körükledi. Kısa sürede internette viral olan fotoğraf, mizah sayfalarının bir numaralı malzemesi haline gelirken binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Okan Buruk'tan sandalye fotoğrafına ilk açıklama: "Ben alışığım bunlara" I Mizah sayfalarında gündem oldu-4

MİZAH SAYFALARINDA GENİŞ YER KAPLADI

Fotoğraftaki açı ve oturma düzeni nedeniyle ortaya çıkan absürt görüntü, sosyal medyada espri patlamasına yol açarak birbirinden eğlenceli caps çalışmalarına ve unutulmaz yorumlara konu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından söz konusu paylaşıma "Okan Buruk'ta olmasa kiminle eğleneceğiz biz", "Okan Hocanın boy kaç" ve "İnerken paraşütle mi iniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Okan Buruk'tan sandalye fotoğrafına ilk açıklama: "Ben alışığım bunlara" I Mizah sayfalarında gündem oldu-5

OKAN BURUK'TAN İLK AÇIKLAMA

Günlerdir konuşulan kareyle ilgili ilk açıklama ise Okan Buruk'tan geldi. Katıldığı bir televizyon programında konuya değinen teknik adam, fotoğrafta olağanüstü bir durum olmadığını belirtti. Buruk, sosyal medyada gündem olan kareyi şu sözlerle değerlendirdi:

Çok takip edemedim, ben tam oturmuştum, o da ayakta durmuş. Olay bu. Bütün sene benimle uğraştıkları için ben alışığım bunlara...

Okan Buruk'tan sandalye fotoğrafına ilk açıklama: "Ben alışığım bunlara" I Mizah sayfalarında gündem oldu-6

SÖZ KONUSU PAYLAŞIM KALDIRILDI

Başarılı teknik adamın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Öte yandan fotoğrafın gündem olmasının ardından Damla Uğurtürk'ün söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü.

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