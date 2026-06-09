Beril Pozam'dan dikkat çeken itiraf: "İnşirah Suresi gönlümden vurdu"
Yalı Çapkını dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beril Pozam, katıldığı programda manevi yolculuğuna dair samimi açıklamalarda bulundu. İnşirah Suresi ile tanışma hikayesini anlatan oyuncu, Kur'an-ı Kerim'i yeniden okumaya başlamasının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Hızlı Özet Göster
- Beril Pozam, Yalı Çapkını dizisinde Emre Altuğ ile sohbeti sonrasında İnşirah Suresi'ni keşfetti.
- Oyuncu, Kur'an-ı Kerim'i kendi algısıyla anlamak için doğrudan okumaya başladı.
- Pozam, Kur'an-ı Kerim'i okudukça metnin derinliğinden etkilendiğini söyledi.
- Çocukluk yıllarında farklı inanç sistemlerine merak duyan Pozam, hem İncil'i hem de Kur'an-ı Kerim'i okudu.
- Oyuncu, İnşirah Suresi'ni okumaya başladıktan sonra manevi bir rahatlama yaşadığını ifade etti.
Beril Pozam, katıldığı bir programda inancı ve manevi dünyasına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
İNŞİRAH SURESİ'Nİ İLK KEZ DUYDU
Son dönemde hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü isim, Kur'an-ı Kerim'i okuma sürecini ve İnşirah Suresi'nin kendisinde bıraktığı etkiyi anlattı.
Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı Emre Altuğ ile arasında geçen bir sohbetin kendisi için önemli bir başlangıç olduğunu söyleyen Pozam, İnşirah Suresi'ni ilk kez o dönemde duyduğunu belirtti.
"O AN GERÇEKTEN GÖNLÜMDEN VURULDUM"
Oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
Yalı Çapkını'ndayken bir gün Emre Altuğ dedi ki; 'Ben sabahları İnşirah Suresi okurum.' Ben de hiç İnşirah Suresi'ni duymamıştım. Bir bakayım dedim internetten. Baktım ve o an gerçekten gönlümden vuruldum.
"SOHBETLER DİNLEMEYE BAŞLADIM"
İnşirah Suresi'ni okumaya başladıktan sonra hayatında önemli bir değişim yaşadığını ifade eden Pozam, o dönemde içsel olarak rahatlamaya ve ferahlamaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.
"Gerçekten bir rahatlamaya, ferahlamaya ihtiyaç duyduğum bir dönemdeydim ve ben de İnşirah okumaya başladım. Sonra sohbetler dinlemeye, insanları dinlemeye başladım. Bildiğim, güvendiğim insanları takip ettim" diyen oyuncu, zamanla farklı bir karar aldığını belirtti.
"KENDİ ALGIMLA ANLAMAYA ÇALIŞAYIM"
Başkalarının yorumlarıyla yetinmek istemediğini dile getiren Pozam, Kuran-ı Kerim'i doğrudan okuyarak kendi anlayışını geliştirmek istediğini şu sözlerle ifade etti:
"Sonradan dedim ki; ben niye insanların algısından dinliyorum? Ben okuyayım. En azından kendi algımla anlamaya çalışayım. Çünkü Allah sonuçta onu hepimize gönderdi. Kur'an-ı Kerim birtakım insanlara yazıldı da onlar bize anlatsın diye gönderilmedi."
"OKUDUKÇA DAHA DA DERİNLEŞTİ"
Çocukluk yıllarında farklı inanç sistemlerine merak duyduğunu da anlatan oyuncu, bu nedenle hem İncil'i hem de Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu ifade etti. Kur'an-ı Kerim'i yeniden okumaya başladıktan sonra metnin derinliğinden etkilendiğini söyleyen Pozam, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
Okudukça daha da derinleşti her şey, daha da etkilendim. Duyduğun derme çatma algıların aslında ne kadar farklı olduğunu gördüm. Felsefesinin ne kadar derinlikli ve anlamlı olduğunu birebir okuyunca anlıyorsun. Yazılmış en iyi kitap bence. Bu benim kişisel düşüncem.
İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillâhirrahmanirrahim
1- Elem neşrah leke sadrak(e)
2- Ve vada'nâ 'anke vizrek.
3- Elleziy enkada zahrek.
4- Ve refa'nâ leke zikrek.
5- Feinne me'al'usri yüsrâ.
6- İnne me'al'usri yüsrâ.
7- Feizâ ferağte fensab.
8- Ve ila Rabbike ferğab.
İNŞİRAH SURESİNİN ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
1- Rasûlüm! Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2- Üzerinden kaldırıp atmadık mı o çok ağır yükünü:
3- Belini çatır çatır çatırdatan o ağır yükünü!
4- Senin ismini ve şânını yüceltmedik mi?
5- Her zorlukla beraber elbette bir kolaylık vardır.
6- Evet, her zorlukla beraber elbet bir kolaylık vardır.
7- O halde mühim bir işi bitirdiğinde hemen başka bir mühim işe sarıl.
8- Dua ve niyazla yalnızca Rabbine yönelip yalvar!