Beril Pozam'dan dikkat çeken itiraf: "İnşirah Suresi gönlümden vurdu"

"SOHBETLER DİNLEMEYE BAŞLADIM" İnşirah Suresi'ni okumaya başladıktan sonra hayatında önemli bir değişim yaşadığını ifade eden Pozam, o dönemde içsel olarak rahatlamaya ve ferahlamaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. "Gerçekten bir rahatlamaya, ferahlamaya ihtiyaç duyduğum bir dönemdeydim ve ben de İnşirah okumaya başladım. Sonra sohbetler dinlemeye, insanları dinlemeye başladım. Bildiğim, güvendiğim insanları takip ettim" diyen oyuncu, zamanla farklı bir karar aldığını belirtti.

"KENDİ ALGIMLA ANLAMAYA ÇALIŞAYIM" Başkalarının yorumlarıyla yetinmek istemediğini dile getiren Pozam, Kuran-ı Kerim'i doğrudan okuyarak kendi anlayışını geliştirmek istediğini şu sözlerle ifade etti: "Sonradan dedim ki; ben niye insanların algısından dinliyorum? Ben okuyayım. En azından kendi algımla anlamaya çalışayım. Çünkü Allah sonuçta onu hepimize gönderdi. Kur'an-ı Kerim birtakım insanlara yazıldı da onlar bize anlatsın diye gönderilmedi."

"OKUDUKÇA DAHA DA DERİNLEŞTİ" Çocukluk yıllarında farklı inanç sistemlerine merak duyduğunu da anlatan oyuncu, bu nedenle hem İncil'i hem de Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu ifade etti. Kur'an-ı Kerim'i yeniden okumaya başladıktan sonra metnin derinliğinden etkilendiğini söyleyen Pozam, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: Okudukça daha da derinleşti her şey, daha da etkilendim. Duyduğun derme çatma algıların aslında ne kadar farklı olduğunu gördüm. Felsefesinin ne kadar derinlikli ve anlamlı olduğunu birebir okuyunca anlıyorsun. Yazılmış en iyi kitap bence. Bu benim kişisel düşüncem.

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU Bismillâhirrahmanirrahim 1- Elem neşrah leke sadrak(e) 2- Ve vada'nâ 'anke vizrek. 3- Elleziy enkada zahrek. 4- Ve refa'nâ leke zikrek. 5- Feinne me'al'usri yüsrâ. 6- İnne me'al'usri yüsrâ. 7- Feizâ ferağte fensab. 8- Ve ila Rabbike ferğab.