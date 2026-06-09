Ece Erken'in belgeli yalanı: "Ayna kırma" davası mahkeme evrakıyla kanıtlandı
Ece Erken’in, merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli’nin aracına zarar verdiği gerekçesiyle yargılandığı davanın haberine yaptığı sert yalanlamaya, Sabah Gazetesi resmi mahkeme belgesiyle yanıt verdi. Erken’in sosyal medya hesabından gazeteyi hedef alarak "İnsan değilsiniz" ifadelerini kullandığı skandal paylaşımın ardından, gazete davanın istinaf mahkemesi tarafından yerel mahkemeye iade edildiğini kanıtlayan resmi evrakı yayınladı.
Hızlı Özet Göster
- Ünlü sunucu Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli'nin aracının dikiz aynasını 2020 yılında kırdı.
- Erken hakkında 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
- Mahkeme, Erken'i hakaret suçundan beraat ettirirken, mala zarar verme suçundan 30 bin TL adli para cezasına çarptırdı.
- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dosyayı yeniden incelemek üzere geri iade etti.
- Erken, savcılıkta kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.
Sunucu Ece Erken 'Ayna kırma davası sil baştan' başlıklı manşete taşıdığımız haberi dün sosyal medya hesabından yalanladı.
ECE ERKEN'DEN SKANDAL PAYLAŞIM
Erken hesabından skandal bir paylaşım yaparak SABAH'ı hedef gösterdi. Erken paylaşımında, "Sabah gazetesinin amacının başka olduğuna inanıyorum, rahmetli eşimin saatlerini sattığım yalanını da bunlar yazmıştı, acımı yaşatmamıştı." ifadelerini kullanmıştı.
"İNSAN DEĞİLSİNİZ"
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Erken, şu sözleri dile getirmişti:
Her davasında kadın başıma katillerin karşısında ben vardım, ailesi yokken ben vardım, herkes mal derdindeyken aslanlar gibi mücadele ettim ve şimdi soruyorum size çıkarınız ne? Mahkeme kararını bile yalan yazma gücünü nereden alıyorsunuz? İnsan değilsiniz.
RESMİ BELGE HAKSIZ ÇIKARDI
İşte o habere konu olan mahkeme kararının belgesi...
İKİLİ ARASINDA HUSUMET ÇIKTI
Olay 2020'de Erken'in eşi merhum iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sevgili olduğu dönemde yaşanmıştı. Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli ile boşanmamışken, Erken ile sevgili olması ikili arasında husumete neden oldu.
"BAK BU SAATTE ŞAFAK BENDE"
Erken 17 Ocak günü Kocadereli'nin evine giderek aracın dikiz aynasına zarar verdi. Daha sonra, 04.01'de Kocadereli'ye yönelik "Bak bu saatte Şafak bende! Hesabın hala açık utan! Evime baskına geldi bana çiçek geldiğini paylaştım diye" şeklinde mesaj attı. Olayın ardından Kocadereli, Erken'den şikayetçi oldu.
İKİ FARKLI SUÇTAN DAVA AÇILDI
Erken hakkında 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından dava açıldı. İddianamede Erken'in Kocadereli'ye henüz boşanmadığı eşinin yatakta olan fotoğraflarını gönderdiği, kendi sosyal medya hesabına gelen müştekiyi aşağılayan mesajların ekran görüntüsünü paylaştığı aktarıldı.
30 BİN TL ADLİ PARA CEZASI
Erken suçlamaları reddetse de ilgili suçlardan dava açılması için yeterli delilin bulunduğu belirtildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı, mahkeme Asliye Ceza'da görüldü. Erken hakaret suçundan beraat ederken, mala zarar verme suçundan 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.Erken dosyayı üst mahkemeye taşıdı.
DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi dosyayı kabul ederken Erken'in hakaretten beraatini onadı. Mahkeme Erken'in zararı karşılaması için süre verilmesi, ödeme yapılması halinde etkin pişmanlık hükmünden faydalanma durumunun da gözetilmesi sebebiyle dosyayı iade etti. Mahkeme önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.
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