Ece Erken'in belgeli yalanı: "Ayna kırma" davası mahkeme evrakıyla kanıtlandı

Söz konusu belge RESMİ BELGE HAKSIZ ÇIKARDI İşte o habere konu olan mahkeme kararının belgesi...

Ece Erken'in dikiz aynasını kırdığı görüntüler İKİLİ ARASINDA HUSUMET ÇIKTI Olay 2020'de Erken'in eşi merhum iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sevgili olduğu dönemde yaşanmıştı. Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönemki eşi Benan Kocadereli ile boşanmamışken, Erken ile sevgili olması ikili arasında husumete neden oldu.

Benan Kocadereli "BAK BU SAATTE ŞAFAK BENDE" Erken 17 Ocak günü Kocadereli'nin evine giderek aracın dikiz aynasına zarar verdi. Daha sonra, 04.01'de Kocadereli'ye yönelik "Bak bu saatte Şafak bende! Hesabın hala açık utan! Evime baskına geldi bana çiçek geldiğini paylaştım diye" şeklinde mesaj attı. Olayın ardından Kocadereli, Erken'den şikayetçi oldu.

İKİ FARKLI SUÇTAN DAVA AÇILDI Erken hakkında 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından dava açıldı. İddianamede Erken'in Kocadereli'ye henüz boşanmadığı eşinin yatakta olan fotoğraflarını gönderdiği, kendi sosyal medya hesabına gelen müştekiyi aşağılayan mesajların ekran görüntüsünü paylaştığı aktarıldı.