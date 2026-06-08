Festivalde katil İsrail'e spor organizasyonlarından men talebi: "Boykot uygulayın" I Türk Hava Yollarının yardım eli

"TÜRK HAVA YOLLARININ&NBSP;MASRAFLARI KARŞILADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Savaş gemisinde korkunç bir deneyim yaşadıklarını, teknelerde işkenceye uğradıklarını vurgulayan McCormack, şu ifadeleri kullandı:

Türk Hava Yollarının charter uçuşlarını ayarladığını ve masrafları karşıladığını düşünüyorum. Birkaç Türk Hava Yolları uçağı vardı. Uçaktaki ekip, o uçuşta gönüllü olarak görev yapmıştı, dolayısıyla bize nasıl davrandıklarını tahmin edebilirsiniz, çok çok naziktiler ve bu bizim günler sonrası yediğimiz ilk yemekti.