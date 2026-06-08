Festivalde katil İsrail'e spor organizasyonlarından men talebi: "Boykot uygulayın" I Türk Hava Yollarının yardım eli
Dublin’de düzenlenen Robert Tressell Festivali kapsamında, İsrail'in işgal ve baskı politikaları nedeniyle tüm uluslararası spor organizasyonlarından dışlanmasını isteyen "Oyunu Durdur" adlı panel gerçekleştirildi. Jeremy Corbyn ve Jamaal Bowman gibi uluslararası siyasetin önemli isimlerinin katıldığı etkinlikte, Sumud Filosu gönüllülerinin yaşadığı işkence dolu anlar ve Türk Hava Yolları'nın kendilerine uzattığı yardım eli anlatıldı.
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- Dublin'deki RDS Konser Salonu'nda Robert Tressell Festivali kapsamında İsrail'in uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesini talep eden bir panel düzenlendi.
- Panelde Jeremy Corbyn, Mikey Cullen, Jamaal Bowman ve Frances Black gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı.
- Louise McCormack, İsrail savaş gemisinin 22 tekneye el koyduğunu ve 180'den fazla sivili alıkoyduğunu açıkladı.
- İrlanda Filistin İçin Spor Derneği Başkanı Rebecca O'Keeffe, sporcuların İsrail'e karşı baskı uygulayabileceğini söyledi.
- Soykırıma Karşı Anneler Derneği, festivalde sattığı ürünlerden elde ettiği geliri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine aktaracak.
Dublin'deki RDS Konser Salonu'nda gerçekleştirilen Robert Tressell Festivali'nde, başta İrlanda-İsrail maçının iptal edilmesi olmak üzere İsrail'in tüm uluslararası spor organizasyonlarından menedilmesini talep eden "Oyunu Durdur" başlıklı özel bir panel düzenlendi.
"İSRAİL'E KIRMIZI KART"
Panelde konuşmacılar arasında İngiliz Milletvekili Jeremy Corbyn, Global Sumud Filosu'ndan Mikey Cullen, eski ABD Kongre Üyesi Jamaal Bowman ve Senatör Frances Black yer aldı. Salonda, 'İsrail'e Kırmızı Kart' ve 'Oyunu Durdur' yazılı pankartlar da asıldı.
Panelde onur misafiri olarak eski İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ve eşi Sabina Higgins da yer aldı. Sumud Filosu'na katılan Louise McCormack ve İrlanda Filistin İçin Spor Derneği Başkanı Rebecca O'Keeffe, açıklamalarda bulundu.
22 TEKNE VE 180'DEN FAZLA SİVİL
McCormack, İtalya'dan Yunanistan'a geçişleri sırasında İsrail savaş gemisinin, AB arama kurtarma sularına girerek 22 tekneye el koyduğunu ve dünya genelinden 180'den fazla sivili alıkoyduğunu belirterek, Avrupa hükümetlerinin bilgisi olmadan bunun nasıl gerçekleşebildiğini sorguladığını söyledi.
"TÜRK HAVA YOLLARININ&NBSP;MASRAFLARI KARŞILADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM
Savaş gemisinde korkunç bir deneyim yaşadıklarını, teknelerde işkenceye uğradıklarını vurgulayan McCormack, şu ifadeleri kullandı:
Türk Hava Yollarının charter uçuşlarını ayarladığını ve masrafları karşıladığını düşünüyorum. Birkaç Türk Hava Yolları uçağı vardı. Uçaktaki ekip, o uçuşta gönüllü olarak görev yapmıştı, dolayısıyla bize nasıl davrandıklarını tahmin edebilirsiniz, çok çok naziktiler ve bu bizim günler sonrası yediğimiz ilk yemekti.
GELİRİ GAZZE'YE
Festivalde, İrlanda Filistin İçin Spor Derneği olarak "Oyunu Durdur" panelinde yer aldığını belirten O'Keeffe ise İsrail'in hiçbir spor müsabakasında yer almaması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:
Sporcuların çok fazla güçleri var, oyuncuların ve taraftarların burada gücü var ve organizasyonlar üzerinde baskı kurarak İsrail'e karşı harekete geçmeleri, İsrail'i dışlamaları ve yaptırım uygulamaları için baskı yapabilirler.
Festivalde stand açan Soykırıma Karşı Anneler Derneği; tişört, forma ve şapka gibi ürünler satarak elde ettiği geliri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine temiz içme suyu ve tıbbi malzeme ulaştırmak amacıyla kullanacak.