Fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses'in son hali dikkat çekti: Ameliyatın ardından kilo verdi

İbrahim Tatlıses'in basın açıklaması

"KENDİ İSTEĞİMLE FİZİK TEDAVİ PROGRAMINA BAŞLADIM"

Tatlıses açıklamasında, "Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda kendi isteğimle fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi acil bir durum nedeniyle hastaneye kaldırılmış değilim" ifadelerini kullandı.