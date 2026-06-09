Fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses'in son hali dikkat çekti: Ameliyatın ardından kilo verdi
Hakkında çıkan "Acil olarak hastaneye kaldırıldı" iddialarını yalanlayan İbrahim Tatlıses, sağlık durumunun iyi olduğunu Ankara sokaklarından paylaştığı neşeli bir videoyla kanıtladı. Ameliyat sonrası güç kaybeden kasları için fizik tedavi gördüğü hastaneden özel izin alarak dışarı çıkan İmparator, başkent turunda neşeyle şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı. İbrahim Tatlıses, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu ve tedavi gördü.
- Sanatçı, 22 Nisan'da hastaneden taburcu olduktan sonra Ankara'da fizik tedavi programına başladı.
- Tatlıses, sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneye acil bir nedenle kaldırılmadığını açıkladı.
- Sosyal medya hesabından Ankara'da gezdiği ve şarkı söylediği videoları paylaşan Tatlıses, sevenlerini rahatlatmaya çalıştı.
- Sanatçı, ameliyat sonrası hareketsiz kalmasından dolayı kaslarında güç kaybı yaşadığını ve tedavi gördüğünü belirtti.
"İmparator" lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da yaşadığı ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir süre tedavi görmüştü.
YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI İDDİALARI
Yapılan kontrollerde safra kesesi rahatsızlığı tespit edilen ünlü sanatçı, başarılı bir ameliyat geçirmiş ve doktorlarının gözetiminde tedavi altına alınmıştı. Operasyon sonrası bir süre hastanede kalan Tatlıses, 22 Nisan'da taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekilmişti. Ancak son günlerde ünlü sanatçının Ankara'da yeniden hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İbrahim Tatlıses'ten videolu mesaj!
TATLISES SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI
Hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Tatlıses, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hastanede bulunma nedenini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ameliyat sonrası uzun süre hareketsiz kalmasının kaslarında güç kaybına neden olduğunu ifade eden sanatçı, doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda fizik tedavi programına başladığını söyledi.
SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KİLO VERDİ
Uzun süre hareketsiz kalması, geçirdiği operasyon ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ciddi oranda kilo verdiği görülen türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses'in son hali dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerde yüz hatlarının belirginleştiği görüldü.
"KENDİ İSTEĞİMLE FİZİK TEDAVİ PROGRAMINA BAŞLADIM"
Tatlıses açıklamasında, "Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda kendi isteğimle fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi acil bir durum nedeniyle hastaneye kaldırılmış değilim" ifadelerini kullandı.
"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"
Sevenlerinden gelen destek mesajlarına da teşekkür eden usta sanatçı, "Allah'ın izniyle daha güçlü döneceğim. Sevenlerimi lütfen üzmeyin" sözleriyle hayranlarına seslendi.
SPEKÜLASYONLARA SON NOKTAYI KOYDU
Sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara son noktayı koyan ünlü isim, açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir video da paylaştı. Hastaneden izinli olarak Ankara'da gezdiği anları takipçileriyle paylaşan Tatlıses'in neşeli halleri dikkat çekti.
"ANKARA'NIN BEBELERİNİ GEZİYORUZ"
Şarkı söylediği görüntüleri yayınlayan sanatçı, paylaşımına "Hastaneden izinliyiz. Ankara güzel. Ankara'da hava güzel. Ankara'nın bebelerini geziyoruz" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan video, Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğuna dair olumlu bir mesaj olarak yorumlandı.
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