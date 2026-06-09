Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Zeynep Artukmaç’la tatile çıktı! Yorumu dikkat çekti
"Kuruluş Orhan" dizisinin yıldızı Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile çıktığı romantik tatilden aşk dolu bir kare paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafa, sevgilisi Artukmaç'ın yaptığı yorum ise dikkat çekti.
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- Mert Yazıcıoğlu, dizideki başarılı performansının yanı sıra özel hayatındaki mutluluğuyla da dikkat çekiyor.
- Yazıcıoğlu ve sevgilisi Zeynep Artukmaç, sosyal medyada paylaştıkları tatil fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu.
- Çiftin tatil fotoğrafları sosyal medya platformlarında yoğun beğeni ve yorum aldı.
- Mert Yazıcıoğlu, ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını belirtti.
- Zeynep Artukmaç'ın, Yazıcıoğlu'nun fotoğrafına yaptığı esprili yorum sosyal medyada viral oldu.
"Kuruluş Orhan" dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Mert Yazıcıoğlu, özel hayatındaki mutluluğuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, bir süredir gözlerden uzak ve seviyeli bir şekilde sürdürdüğü ilişkisinde vites artırarak sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte yaz sezonunu açtı ve romantik bir tatile çıktı.
Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç, bir süredir devam eden doludizgin ilişkilerini sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları samimi paylaşımlarla da takipçilerinin gözleri önüne seriyor. Popüler çift, son olarak birlikte çıktıkları tatilde nçekilen aşk dolu fotoğraflarıyla dijital medyanın gündemine oturdu.
Ünlü oyuncu, tatilde geçirdikleri keyifli anlardan derlediği kareleri hayranlarıyla paylaşırken, ikilinin yan yana yer aldığı o özel fotoğraf da çok kısa bir süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Gönderi, sosyal medya platformlarında adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
"HER ŞEY YOLUNDA, OLDUKÇA MUTLUYUZ"
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Yeniköy'de bir mekan çıkışında el ele görüntülenen ünlü çift, arkadaş gruplarıyla birlikte yedikleri akşam yemeğinin ardından objektiflere yansımıştı. Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Mert Yazıcıoğlu, o gün yaptıkları açıklamada set yoğunluğundan dolayı gecikmeli bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdiklerini ve çok keyifli bir akşam geçirdiklerini dile getirmişti.
Kameralar karşısında özel hayatına dair samimi bir itirafta da bulunan ünlü oyuncu, ilişkisinin çok iyi gittiğini ifade ederek "Her şey yolunda, oldukça mutluyuz" sözleriyle ilan-ı aşk etmişti.
Yeniköy'deki bu keyifli anların ardından çiftin tatil karesine düşen gizemli bir detay ise magazin kulislerinde espri konusu oldu. Zeynep Artukmaç'ın, Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı aşk pozunun altına düştüğü yorum dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Artukmaç, sevgilisinin fotoğrafının altına ''Bir kaaar tanesi ool bombilimin ucunaaa'' ifadesini not düşerek esprili ve sıra dışı bir romantizme imza attı. Kısa sürede viral olan bu yorum, hayranları tarafından tebessümle karşılandı.