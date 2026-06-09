Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Zeynep Artukmaç’la tatile çıktı! Yorumu dikkat çekti

"HER ŞEY YOLUNDA, OLDUKÇA MUTLUYUZ" Geçtiğimiz günlerde İstanbul Yeniköy'de bir mekan çıkışında el ele görüntülenen ünlü çift, arkadaş gruplarıyla birlikte yedikleri akşam yemeğinin ardından objektiflere yansımıştı. Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Mert Yazıcıoğlu, o gün yaptıkları açıklamada set yoğunluğundan dolayı gecikmeli bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdiklerini ve çok keyifli bir akşam geçirdiklerini dile getirmişti.

Kameralar karşısında özel hayatına dair samimi bir itirafta da bulunan ünlü oyuncu, ilişkisinin çok iyi gittiğini ifade ederek "Her şey yolunda, oldukça mutluyuz" sözleriyle ilan-ı aşk etmişti.