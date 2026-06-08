DJ Mahmut Orhan'dan köy partisinin ardından dev konser: Kabini bıraktı seyircinin karnını doyurdu

Elektronik müziğin sevilen ritimlerini çalan Orhan'ın performansına gencinden yaşlısına çok sayıda köy sakini dans ederek eşlik etti.

"NASIL KAÇIRDIM BU ETKİNLİĞİ"

Köy halkıyla birlikte eğlendiği anları takipçileriyle paylaşan Orhan'ın gönderilerine "Nasıl kaçırdım bu etkinliği", "Mükemmel olmuş" ve "Türkiye'nin gururu" gibi yorumlar yapıldı. Köy meydanındaki sıcak atmosferin ardından İstanbul'daki dev konserinde de benzer bir sürprize imza atan Mahmut Orhan, müziğin yanı sıra yaptığı ikramla da geceye damga vurdu.