Harbiye'de ünlü yunan şarkıcı Natasa Theodoridou ve Yalın düeti: Türk sanatçılara iş birliği sinyali

Sanatçı Türk tatlılarını ve özellikle şerbetli tatlıları çok sevdiğini belirtti

Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in müziklerini dinlediğini ve Türkçe şarkıları sevdiğini açıkladı

Türkçe şarkıları sevdiğini, dinlediği pek çok parça olduğunu vurgulayan Theodoridou, "Maalesef telaffuz edemediğimden dolayı hangisi olduğunu şimdi söylemeyeceğim ama melodileriniz harika, çok duygusal şarkılarınız var" dedi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren sanatçı, basın mensuplarıyla da sohbet e tti. Theodoridou, mekanın ve atmosferin harika olduğunu söyledi.

"ŞERBETLİ TATLILARINIZA BAYILIYORUM"

Doğan Savaş'ın haberine göre Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'i dinlediğini ifade eden Theodoridou, "Belki ileride bir iş birliği de olabilir" şeklinde konuştu.

Kendisine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Theodoridou, "Umarım yollarımız daha sık kesişir" ifadesini kullandı. Türk tatlılarını sevdiğini söyleyen Theodoridou, "Şerbetli tatlılarınıza bayılıyorum. Saray tatlısını çok seviyorum, çok yiyorum'' dedi.