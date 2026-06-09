Harbiye'de ünlü yunan şarkıcı Natasa Theodoridou ve Yalın düeti: Türk sanatçılara iş birliği sinyali
Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Natasa Theodoridou, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği büyüleyici konserle İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'i yakından takip ettiğini ve ileride bir iş birliğine sıcak baktığını belirtti. Gecenin en büyük sürprizi ise Theodoridou'nun "kıymetli dostum" diyerek sahneye davet ettiği Yalın oldu.
Hızlı Özet Göster
- Yunan şarkıcı Natasa Theodoridou, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi
- Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in müziklerini dinlediğini ve Türkçe şarkıları sevdiğini açıkladı
- Konser repertuvarında 30 yıllık kariyerinin hit parçaları yer aldı
- Yalın, konserde Theodoridou'ya sürpriz yaparak sahneye çıktı ve birlikte şarkı söylediler
- Sanatçı Türk tatlılarını ve özellikle şerbetli tatlıları çok sevdiğini belirtti
Dünyaca ünlü şarkıcı Natasa Theodoridou, İstanbul'da hayranları ile buluştu.
TÜRKÇE ŞARKILARI SEVEREK DİNLİYOR
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren sanatçı, basın mensuplarıyla da sohbet etti. Theodoridou, mekanın ve atmosferin harika olduğunu söyledi.
Türkçe şarkıları sevdiğini, dinlediği pek çok parça olduğunu vurgulayan Theodoridou, "Maalesef telaffuz edemediğimden dolayı hangisi olduğunu şimdi söylemeyeceğim ama melodileriniz harika, çok duygusal şarkılarınız var" dedi.
"ŞERBETLİ TATLILARINIZA BAYILIYORUM"
Doğan Savaş'ın haberine göre Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'i dinlediğini ifade eden Theodoridou, "Belki ileride bir iş birliği de olabilir" şeklinde konuştu.
Kendisine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Theodoridou, "Umarım yollarımız daha sık kesişir" ifadesini kullandı. Türk tatlılarını sevdiğini söyleyen Theodoridou, "Şerbetli tatlılarınıza bayılıyorum. Saray tatlısını çok seviyorum, çok yiyorum'' dedi.
ÜNLÜ İSİMLER DE İZLEMEYE GELDİ
Ünlü şarkıcı, konser repertuvarında "Feggari", "Den Thelo Tetious Filous" ve "Kokkini Grammi" gibi hit parçalarının yanı sıra 30 yıllık kariyerine damga vuran, en sevilen şarkılarına yer verdi.
Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine gece boyunca eşlik ederek konserin coşkusunu paylaştı. Natasa Theodoridou'nun Harbiye'deki performansını izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de yer aldı.
YALIN SÜRPRİZİ
Konserin en dikkat çekici anlarından biri, Yalın'ın, Theodoridou'ya eşlik etmesiydi. Theodoridou, Yalın'ı "Türkiye'nin çok büyük ve güçlü sesi, benim de çok kıymetli dostum" sözleriyle anons ederek sahneye davet etti.
"Keşke" (Skepsou) adlı şarkıyı Türkçe ve Yunanca beraber seslendiren ikiliye, Harbiye'yi dolduran coşkulu seyirci eşlik etti.
NATASA THEODORİDOU KİMDİR?
Yunan müziğinin en başarılı isimlerinden biri olan Natasa Theodoridou, çıkardığı ilk üç albümüyle platin statüsüne ulaşan tek Yunan kadın sanatçı unvanına sahiptir. IFPI Yunanistan tarafından yüksek satış rakamlarıyla sertifikalandırılan şarkıcı, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca 10 platin ve 3 altın albüme imza atmıştır. Sanatçı, ülkenin fonografik döneminde en çok satan 12. kadın şarkıcı olarak müzik tarihindeki yerini almıştır.
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