Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın aşk rotası Kopenhag oldu: Romantik karelerine yorum yağdı

SON DURAKLARI DANİMARKA OLDU

Ünlü çiftin son durağı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag oldu. Tarihi dokusu, renkli mimarisi ve romantik atmosferiyle dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olarak gösterilen Kopenhag'da keyifli vakit geçiren ikili, tatillerinden özel kareleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı fotoğraflarda çiftin el ele yürüdüğü, sarmaş dolaş poz verdiği ve şehrin simge noktalarını birlikte gezdiği görüldü.