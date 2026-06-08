Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın aşk rotası Kopenhag oldu: Romantik karelerine yorum yağdı
Oyuncu Sıla Türkoğlu, iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile çıktığı yurt dışı seyahatlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda aldığı evlilik teklifiyle gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan paylaştığı romantik karelerle dikkat çekti. Çiftin tarihi sokaklarda çekilen aşk dolu pozları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Sıla Türkoğlu, iş insanı Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi aldı.
- Çift, son olarak Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ziyaret etti.
- Türkoğlu, sosyal medyada 'CPH Diaries' (Kopenhag Günlükleri) notuyla tatil fotoğraflarını paylaştı.
- İkili, yurt dışı gezilerini sık sık sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.
- Sıla Türkoğlu, 2018 yılında 'Ağlama Anne' dizisiyle oyunculuğa başladı.
Oyunculuğa 2018 yılında yayınlanan Ağlama Anne dizisiyle adım atan Sıla Türkoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip edilen isimleri arasında yer alıyor.
EVLİLİK TEKLİFİ HABERİNİ DUYURMUŞTU
Uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile birliktelik yaşayan oyuncu, mutlu ilişkisini zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle buluşturuyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini duyurarak büyük ses getiren Türkoğlu, o özel anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı alan oyuncu, evlilik yolunda attığı bu önemli adımla uzun süre konuşulmuştu.
ROTAYI KUZEY AVRUPA'YA ÇEVİRDİLER
Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça seyahat etmeyi tercih eden çift, son dönemde yurt dışı gezileriyle dikkat çekiyor. Dünyanın farklı şehirlerini keşfeden ikili, gittikleri yerlerden kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Her paylaşımları büyük ilgi gören çift, bu kez rotalarını Kuzey Avrupa'ya çevirdi.
SON DURAKLARI DANİMARKA OLDU
Ünlü çiftin son durağı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag oldu. Tarihi dokusu, renkli mimarisi ve romantik atmosferiyle dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olarak gösterilen Kopenhag'da keyifli vakit geçiren ikili, tatillerinden özel kareleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı fotoğraflarda çiftin el ele yürüdüğü, sarmaş dolaş poz verdiği ve şehrin simge noktalarını birlikte gezdiği görüldü.
"KOPENHAG GÜNLÜKLERİ"
Oyuncu, paylaşımına İngilizce olarak "CPH Diaries" (Kopenhag Günlükleri) notunu düşerken, gönderi kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenildi. Takipçileri, çiftin romantik karelerine yorum yağdırırken, paylaşımlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı ikilinin uyumuna dikkat çekerken, bazı hayranları ise evlilik hazırlıklarının ne zaman başlayacağını merak ettiklerini dile getirdi.