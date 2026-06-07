Sinan Akçıl’dan Bodrum'daki kazanın ardından büyük fedakarlık: Ayağındaki 14 dikişle sahneye çıktı

Gecenin ilk performansını gerçekleştiren Sinan Akçıl, enerjisi ve şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak başarılı sanatçının sahneye çıkışı kadar fedakarlığı da dikkat çekti.

TALİHSİZ KAZA

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da talihsiz bir kaza geçiren Akçıl'ın cam parçasına basması sonucu ayağının kesildiği ve ayağına 14 dikiş atıldığı öğrenildi. Tüm yaşadığı zorlu sürece rağmen konserini iptal etmeyen sanatçı, ayağındaki dikişlerle sahneye çıkarak profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.