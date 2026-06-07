Sinan Akçıl’dan Bodrum'daki kazanın ardından büyük fedakarlık: Ayağındaki 14 dikişle sahneye çıktı
"Yaz Bi Şarkı" projesinin klip çekimleri sırasında ayağına cam batması sonucu hastaneye kaldırılan ve 14 dikiş atılan popçu Sinan Akçıl, bu talihsiz kazaya rağmen konserini iptal etmedi. Sıfır Atık Festivali'nde Emre Aydın ile birlikte binlerce hayranının karşısına çıkan ünlü sanatçı, yaşadığı tüm acıya rağmen sergilediği yüksek enerjiyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Hızlı Özet Göster
- Sinan Akçıl, Sıfır Atık Festivali'nde Emre Aydın ile birlikte sahne aldı.
- Sanatçı, Bodrum'da geçirdiği talihsiz kaza sonucu ayağına 14 dikiş atılmasına rağmen konserini iptal etmedi.
- Akçıl, 'Yaz Bi Şarkı' klip çekimleri sırasında ayağına cam batması sonucu hastaneye kaldırıldı.
- Sahne performansı sırasında hayranlarıyla etkileşim kuran Akçıl, sevilen şarkılarını söyledi.
- Sosyal medyada yaşadığı kaza ile ilgili paylaşımlar yaparak destek istedi.
Sıfır Atık Festivali'nde Sinan Akçıl ve Emre Aydın sahne alarak binlerce hayranıyla buluştu.
DİKKAT ÇEKEN FEDAKARLIK
Gecenin ilk performansını gerçekleştiren Sinan Akçıl, enerjisi ve şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak başarılı sanatçının sahneye çıkışı kadar fedakarlığı da dikkat çekti.
TALİHSİZ KAZA
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da talihsiz bir kaza geçiren Akçıl'ın cam parçasına basması sonucu ayağının kesildiği ve ayağına 14 dikiş atıldığı öğrenildi. Tüm yaşadığı zorlu sürece rağmen konserini iptal etmeyen sanatçı, ayağındaki dikişlerle sahneye çıkarak profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
BÜYÜK ALKIŞ
Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre sahnedeki performansı boyunca seyircilerle sık sık iletişim kuran Akçıl, sevilen hitlerini hep bir ağızdan söyleyen hayranlarından büyük alkış aldı.
NE OLDU?
Şarkıcı Sinan Akçıl, "Yaz Bi Şarkı" adlı yeni projesinin klip çekimleri sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Set ortamında ayağına cam batan ünlü popçu, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Akçıl'ın ayağına 14 dikiş atıldı. Sedyede yattığı anları ve ayağının sargılı halini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, yaşadığı bu kazayı nazara bağladı.
Takipçilerinden ve sevenlerinden dua isteyen Sinan Akçıl, kendisini sokakta gördüklerinde dualarını eksik etmeyen büyüklerine seslenerek bu süreçte de destek beklediğini dile getirdi. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları geçmiş olsun mesajlarıyla sanatçıya destek verdi.