Beş kişilik çekirdek aile olarak ilk kez tam kadro objektif karşısına geçen Özil ailesinden Amine Gülşe, o kareyi Instagram hesabında yayınladı.

Ailenin birbirine olan bağlılığını ve evlerindeki huzurlu atmosferi gözler önüne seren bu kare, saniyeler içinde dijital platformlarda ilgi odağı haline geldi.

Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan ve magazin sayfalarında paylaşılan bu sıcacık fotoğrafa ünlü oyuncu, "Minik güzel ailem, Elhamdülillah 🤍🤲🏻" ifadesini not düştü. Hayranları ve yakın dostları tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan gönderinin altına çok sayıda tebrik, sevgi mesajı ve maşallah yorumları eklendi.