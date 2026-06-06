"Minik güzel ailem, Elhamdülillah" diyerek paylaştılar! Amine Gülşe ve Mesut Özil'den hayranlarını mest eden sıcacık kare
Örnek evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Mesut Özil ve Amine Gülşe, kızları Eda, Ela ve minik Elisa ile birlikte çekildikleri sıcacık aile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Gözlerden uzak, huzurlu bir yaşam süren Özil ailesinin "Minik güzel ailem, Elhamdülillah" notuyla yayınladığı o sevgi dolu kare, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Hızlı Özet Göster
- Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin 2019 yılında başlayan evliliklerinden üç kız çocukları bulunmaktadır.
- Çiftin çocukları Eda, Ela ve Elisa isimlerini taşımaktadır.
- Özil ailesi, beş kişilik çekirdek aile olarak ilk kez tam kadro fotoğraf paylaştı.
- Amine Gülşe, bu aile fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı.
- Fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve olumlu yorumlar aldı.
2023 yılında Başakşehir forması altında profesyonel futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil ile Türkiye eski güzeli Amine Gülşe'nin mutlu evlilikleri, yıllar içinde büyüyen aileleriyle perçinlenmeye devam ediyor.
2019 yılında hayatlarını birleştiren çift, 2020 yılında ilk kızları Eda'yı, 2022 yılında ikinci kızları Ela'yı ve geçtiğimiz aylarda ise üçüncü kızları Elisa'yı kucaklarına alarak büyük bir anne-baba olma sevinci yaşamıştı.
Popüler kültürün getirdiği şatafattan uzak durarak kızlarını kendi yuvalarında büyütmeyi tercih eden ünlü ikili, bu defa tüm hayranlarına sürpriz yapan eksiksiz bir tablo sundu.
Beş kişilik çekirdek aile olarak ilk kez tam kadro objektif karşısına geçen Özil ailesinden Amine Gülşe, o kareyi Instagram hesabında yayınladı.
Ailenin birbirine olan bağlılığını ve evlerindeki huzurlu atmosferi gözler önüne seren bu kare, saniyeler içinde dijital platformlarda ilgi odağı haline geldi.
Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan ve magazin sayfalarında paylaşılan bu sıcacık fotoğrafa ünlü oyuncu, "Minik güzel ailem, Elhamdülillah 🤍🤲🏻" ifadesini not düştü. Hayranları ve yakın dostları tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan gönderinin altına çok sayıda tebrik, sevgi mesajı ve maşallah yorumları eklendi.
MERAK EDİLENLER
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin kaç çocuğu var?
Çiftin, isimleri sırasıyla Eda, Ela ve geçtiğimiz aylarda aileye katılan Elisa olmak üzere toplam üç kız çocuğu bulunmaktadır.
Mesut Özil profesyonel futbolu ne zaman bıraktı?
Efsane futbolcu Mesut Özil, 2023 yılında Başakşehir kulübünün forması altındayken aktif futbol kariyerine veda etmiştir.