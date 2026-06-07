Kıvanç Tatlıtuğ sakallarına veda etti: Yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü
Kıvanç Tatlıtuğ, sakallarını tamamen kestiği yeni imajıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaştığı son fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü oyuncunun değişimi, takipçilerini ikiye böldü. Özellikle “Behlül Haznedar geri geldi” yorumları sosyal medyada öne çıktı.
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- Kıvanç Tatlıtuğ, Paris'te stil danışmanı Başak Dizer ile evli ve oğlu Kurt Efe ile birlikte sakin bir aile hayatı sürdürüyor.
- Oyuncu, sakallarını tamamen keserek yeni bir imaj değişikliği gerçekleştirdi.
- Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of Turkey ve Best Model of the World seçilerek modellik kariyerine başladı.
- Oyunculuk hayatında 'Gümüş', 'Aşk-ı Memnu', 'Ezel' ve 'Kuzey Güney' gibi popüler dizilerde rol aldı.
- Altın Kelebek ödüllü oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Türk televizyonlarının en popüler erkek oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerindeki başarılı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da uzun süredir ilgi odağında kalmaya devam ediyor.
GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT SÜRÜYOR
"Aşk-ı Memnu"daki Behlül karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Tatlıtuğ, "Kuzey Güney" ve "Gümüş" gibi dizilerle de kariyerini güçlendirmişti. 2016 yılında Paris'te stil danışmanı Başak Dizer ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, oğulları Kurt Efe ile birlikte gözlerden uzak, sakin bir aile hayatı sürdürmeyi tercih ediyor. Sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlar ise geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
SAKALLARINI TAMAMEN KESTİ
Son dönemde imajında yaptığı değişiklikle dikkat çeken Tatlıtuğ, sakallarını tamamen keserek yeni görünümüyle hayranlarını şaşırtmıştı. Paylaşılan kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken, kullanıcılar ünlü oyuncuyu "Behlül Haznedar geri geldi" yorumlarıyla gündeme taşıdı.
YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI
Bu değişimin ardından Tatlıtuğ, yeni tarzını gösteren bir fotoğrafı daha sosyal medya hesabından paylaştı. Güneş gözlükleri ve yeşil gömleğiyle verdiği poz, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Fotoğraf kısa sürede yayılırken sosyal medyada yorum yağmuru oluştu ve oyuncunun yeni imajı bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı.
KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?
2002 yılında Best Model of Turkey ve Best Model of the World seçilerek adını duyuran Kıvanç Tatlıtuğ, geçirdiği sakatlık nedeniyle basketbol kariyerini noktalamasının ardından mankenliğe ve oyunculuğa yönelmiştir. Oyunculuk kariyerine 2005 yılında "Gümüş" dizisiyle adım atan sanatçı, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan en büyük çıkışını "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Behlül Haznedar karakteriyle gerçekleştirmiştir. Bu ikonik rolüyle Altın Kelebek'te "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Tatlıtuğ; "Ezel", "Kuzey Güney" ve "Cesur ve Güzel" gibi popüler televizyon yapımlarında başrol oynamıştır.