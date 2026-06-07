Kıvanç Tatlıtuğ sakallarına veda etti: Yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Kıvanç Tatlıtuğ, Paris'te stil danışmanı Başak Dizer ile evli ve oğlu Kurt Efe ile birlikte sakin bir aile hayatı sürdürüyor.

Türk televizyonlarının en popüler erkek oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerindeki başarılı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da uzun süredir ilgi odağında kalmaya devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT SÜRÜYOR

"Aşk-ı Memnu"daki Behlül karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Tatlıtuğ, "Kuzey Güney" ve "Gümüş" gibi dizilerle de kariyerini güçlendirmişti. 2016 yılında Paris'te stil danışmanı Başak Dizer ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, oğulları Kurt Efe ile birlikte gözlerden uzak, sakin bir aile hayatı sürdürmeyi tercih ediyor. Sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlar ise geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.