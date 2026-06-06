Yıldız Çağrı Atiksoy paylaştı sosyal medya yıkıldı! Mira Milena’nın 2. yaş günü partisinde Berk Oktay'dan büyük sürpriz
Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 2 yaşına giren kızları Mira Milena'nın doğum gününü organize ettikleri renkli bir partiyle kutladı. Sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaşan ünlü çiftten Berk Oktay'ın kızına sürpriz yapmak için tavşan kostümü giymesi beğeni topladı.
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- Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, kızları Mira Milena'nın 2. yaş gününü büyük bir partiyle kutladı.
- Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından doğum günü kutlaması ve aile fotoğraflarını paylaştı.
- Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının doğum günü anısına duygusal bir paylaşım yaptı.
- Berk Oktay, kızının doğum gününde tavşan kostümü giyerek sürpriz yaptı.
- Doğum günü partisi fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Savaşçı dizisindeki arkadaşlıkları zamanla büyük bir aşka dönüşen ve 2022 yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.
Ünlü çift, Mayıs 2024'te dünyaya gelen ve ilk kez anne-baba olma sevincini yaşadıkları kızları Mira Milena'nın 2. yaş gününü muhteşem bir partiyle kutladı. Sosyal medya hesaplarından aile pozlarını ve kutlama karelerini paylaşan ikilinin mutluluğu gözlerinden okunurken, takipçileri ünlü çifti ve minik kızlarını iyi dilek mesajlarıyla yağmura tuttu.
"DOĞDU GÜNEŞİM, MİLOŞ'UM 2 YAŞINDA"
Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz günlerde kızının doğum günü anısına yaptığı ilk paylaşımda "Doğdu güneşim. 21.05.2024. Miloş'um 2 yaşında" ifadelerini kullanarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
DOĞUM GÜNÜNDEN YENİ PAYLAŞIM
Atiksoy şimdi ise doğum günü partisinden renkli kareler paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımlarının altına şu duygusal notu düştü:
Gül gözlü kızım; benim şansım, evimin bereketi, ruhumun nefesi, yüzümün şen kahkahası... Annen olduğum için her gün Allah'a şükrediyorum. Her zaman en büyük duam... Babanla birlikte, bizim yaşlarımıza geldiğin yıllara sağlıkla şahit olabilmeyi diliyoruz. Bana yaşattığın her duygu için, sonsuz aşk için… Teşekkür ederim pamuk kızım. Sevincim de huzurum da sensin.
"KIZ BABASI OLMAK KOSTÜM GİYMEKTİR"
Kızının en sevdiği hayvan dostu olan tavşan kostümünü giyerek partide Mira Milena'ya büyük bir sürpriz yapan Berk Oktay'ın o hallerini paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy, "Kız babası olmak aynı zamanda en sevdiği hayvan dostu kostümüyle ona sürpriz yapmaktır" notunu düşerek eşinin bu eğlenceli ve fedakar hamlesini takipçilerine gösterdi.
Çiftin renkli doğum günü partisinden yansıyan mutlu aile pozları, kısa sürede sosyal medyada en çok beğenilen ve paylaşılan görseller arasına girdi.