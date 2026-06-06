Yıldız Çağrı Atiksoy paylaştı sosyal medya yıkıldı! Mira Milena’nın 2. yaş günü partisinde Berk Oktay'dan büyük sürpriz

DOĞUM GÜNÜNDEN YENİ PAYLAŞIM

Atiksoy şimdi ise doğum günü partisinden renkli kareler paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımlarının altına şu duygusal notu düştü:

Gül gözlü kızım; benim şansım, evimin bereketi, ruhumun nefesi, yüzümün şen kahkahası... Annen olduğum için her gün Allah'a şükrediyorum. Her zaman en büyük duam... Babanla birlikte, bizim yaşlarımıza geldiğin yıllara sağlıkla şahit olabilmeyi diliyoruz. Bana yaşattığın her duygu için, sonsuz aşk için… Teşekkür ederim pamuk kızım. Sevincim de huzurum da sensin.