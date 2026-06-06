Melike Güner'in doğum gününde ortaya çıkan o kare... Unutulmaz ikili yıllar sonra omuz omuza
"Doktorlar" dizisinde Ela ve Zenan karakterlerine hayat veren Yasemin Ergene ile Melike Güner, yıllara meydan okuyan dostluklarıyla bir kez daha parmak ısırttı. Son olarak Melike Güner'in 47. yaş günü kutlamasında bir araya gelen ikilinin sosyal medya paylaşımı hayranlarını geçmişe götürdü.
Hızlı Özet Göster
- Melike Güner, 47. yaş gününü yakın arkadaşı Yasemin Ergene'nin de katıldığı bir organizasyonla kutladı.
- Yasemin Ergene, sosyal medya hesabında Melike Güner ile çekilen fotoğrafı paylaşarak 'Nice güzel yaşlara Melo'm' notunu düştü.
- İkilinin dostlukları ve samimi halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.
- 'Doktorlar' hayranları, Ela ve Zenan karakterlerinin dostluğunun devam etmesine övgüler yağdırdı.
2006 yılında ekran yolculuğuna başlayan "Doktorlar" dizisi, oyuncularının gerçek hayattaki bağlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide canlandırdıkları "Beyin Cerrahı Ela" ve "Genel Cerrah Zenan" karakterleriyle milyonların kalbinde taht kuran Yasemin Ergene ile Melike Güner, set arkadaşlığını yıllar boyu sürecek sarsılmaz bir dostluğa dönüştürdü.
Uzun yıllardır bağlarını koparmayan ve adeta birbirlerinin sırdaşı olan ikili, bu kez çok özel bir kutlama için bir araya geldi.
Sosyal medyada nadiren ama samimi bir şekilde paylaştıkları buluşma fotoğraflarıyla hayranlarını nostalji rüzgarlarına sürükleyen yakın dostlar, Melike Güner'in yeni yaş gününde hasret giderdi.
Ünlü oyuncu Melike Güner'in sevdikleriyle bir arada olduğu doğum günü partisinde, gözler yine yakın arkadaşı Yasemin Ergene'yi aradı.
47. yaş gününü sevdiklerinin katıldığı sıcak bir organizasyonla kutlayan Melike Güner'i bu özel gününde Yasemin Ergene yalnız bırakmadı. İkilinin neşeli ve samimi halleri doğum günü karelerine yansırken, parmak ısırtan dostlukları bir kez daha düşman çatlattı.
O renkli ve duygusal anları kendi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaşan Yasemin Ergene, biricik arkadaşı Melike Güner ile yan yana çekildikleri fotoğrafın üzerine şu notu düştü:
"Nice güzel yaşlara Melo'm"
Dizinin yayınlandığı ilk günden bu yana geçen uzun yıllara rağmen, arkadaşlıklarını aynı samimiyet ve bağlılıkla korumayı başaran ünlü ikilinin bu karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "Doktorlar" hayranları tarafından mesaj yağmuruna tutulan fotoğrafa, "Zaman geçiyor ama Ela ve Zenan dostluğu hiç bitmiyor" şeklinde binlerce tebrik ve beğeni yorumu yağdı.