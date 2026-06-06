Melike Güner'in doğum gününde ortaya çıkan o kare... Unutulmaz ikili yıllar sonra omuz omuza

İkilinin dostlukları ve samimi halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

Melike Güner, 47. yaş gününü yakın arkadaşı Yasemin Ergene'nin de katıldığı bir organizasyonla kutladı.

2006 yılında ekran yolculuğuna başlayan "Doktorlar" dizisi, oyuncularının gerçek hayattaki bağlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide canlandırdıkları "Beyin Cerrahı Ela" ve "Genel Cerrah Zenan" karakterleriyle milyonların kalbinde taht kuran Yasemin Ergene ile Melike Güner, set arkadaşlığını yıllar boyu sürecek sarsılmaz bir dostluğa dönüştürdü.

Uzun yıllardır bağlarını koparmayan ve adeta birbirlerinin sırdaşı olan ikili, bu kez çok özel bir kutlama için bir araya geldi.