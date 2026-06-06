Miyom ameliyatında bağırsağı kesilmişti... Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu! "Herkesin bir sınırı var"
Geçirdiği rahim miyomu ameliyatında bağırsağının kesilmesi nedeniyle yedi kez operasyon geçiren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, taburcu olur olmaz yeni bir talihsizlik yaşadı. Düz yolda yürürken düşerek hastanelik olan ve kaslarında yırtık tespit edilen Bekiroğlu, sosyal medya hesabından "Pozitif kalmaya çalışıyorum ama sinirler bozuk" sözleriyle isyan etti.
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- Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle yedi kez operasyon geçirdi.
- Ameliyat sonrası taburcu olan Bekiroğlu, yürüyüş sırasında düşerek kas yırtığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
- Sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında açıklama yapan Bekiroğlu, pozitif kalmakta zorlandığını belirtti.
- Bekiroğlu'nun paylaşımı, hayranları ve dostları tarafından yoğun destek mesajları aldı.
Geçirdiği rahim miyomu ameliyatı sırasında yaşanan büyük bir talihsizlik ve komplikasyon nedeniyle yedi kez operasyon geçirmek zorunda kalan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun başına gelmeyen kalmadı.
Hastanedeki zorlu ve uzun tedavi sürecinin ardından taburcu olan oyuncu, ayağının tozuyla çıktığı yürüyüşte yeni bir aksilikle sarsıldı. Düz yolda yürürken dengesini kaybedip düşen ve acı içinde hastaneye kaldırılan Bekiroğlu'nun yapılan acil kontrollerinin ardından kaslarında yırtık tespit edildi.
Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağının kesilmesiyle başlayan ve hayatını adeta kabusa çeviren tıbbi sürecin ardından gelen bu yeni kaza, ünlü oyuncuyu kelimenin tam anlamıyla isyan ettirdi. Yaşadığı peş peşe talihsizliklerin ardından sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan Aslı Bekiroğlu, pozitif kalmakta zorlandığını dile getirdi.
"POZİTİF KALMAYA ÇALIŞIYORUM"
Yaşadığı operasyonların ardından hastane odasından paylaştığı fotoğrafla hayranlarına seslenen ve "İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim" ifadelerini kullanan Aslı Bekiroğlu, bu son kazanın ardından ise sabrının tükendiğini gizleyemedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden sitem dolu ve kırılgan bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Kimin nazarı, gözü, büyüsü varsa Allah aşkına yok etsin kaldırsın. Düz yolda düştüm. Birkaç garip isimli kaslarım yırtık. Pozitif kalmaya çalışıyorum ama herkesin de bir sınırı var! Sinirler bozuk.
Bu sözlerle yaşadığı derin hayal kırıklığını ve psikolojik yorgunluğu gözler önüne seren başarılı oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce hayranı ve dostu tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.