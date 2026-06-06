Miyom ameliyatında bağırsağı kesilmişti... Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu! "Herkesin bir sınırı var"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle yedi kez operasyon geçirdi.

Ameliyat sonrası taburcu olan Bekiroğlu, yürüyüş sırasında düşerek kas yırtığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında açıklama yapan Bekiroğlu, pozitif kalmakta zorlandığını belirtti.

Bekiroğlu'nun paylaşımı, hayranları ve dostları tarafından yoğun destek mesajları aldı.

Geçirdiği rahim miyomu ameliyatı sırasında yaşanan büyük bir talihsizlik ve komplikasyon nedeniyle yedi kez operasyon geçirmek zorunda kalan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun başına gelmeyen kalmadı.

Hastanedeki zorlu ve uzun tedavi sürecinin ardından taburcu olan oyuncu, ayağının tozuyla çıktığı yürüyüşte yeni bir aksilikle sarsıldı. Düz yolda yürürken dengesini kaybedip düşen ve acı içinde hastaneye kaldırılan Bekiroğlu'nun yapılan acil kontrollerinin ardından kaslarında yırtık tespit edildi.