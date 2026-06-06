Buzlu kahve sipariş edenler dikkat! Buzsuz içecekten istenen ek ücret sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kafelerdeki "buz" tartışması Antalya'da patlak veren olayla yeni bir boyut kazandı. Alanya'da bir işletmenin, "buzsuz" sipariş veren müşterilerden "daha fazla ürün gidiyor" gerekçesiyle 20 TL ek ücret talep etmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçerken "Soğuk içecek alırken aslında buza mı para ödüyoruz?" sorusu cevap aradı.
Hızlı Özet Göster
- Antalya Alanya'da bir AVM'deki içecek işletmesi, buzsuz içecek isteyen müşterilerden 20 TL ek ücret talep etti.
- Bu uygulama sosyal medyada büyük tepki toplarken, Ticaret Bakanlığı işletmeye denetim başlattı.
- Tüketiciler, buzlu içeceklerde buza mı yoksa içeceğe mi para ödendiğini sorguladı.
- Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak birçok kullanıcının eleştirilerini beraberinde getirdi.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte her yıl dünya genelinde tartışma konusu olan kafelerdeki "buzlu" ve "buzsuz" içecek polemiği, bu kez Antalya'da yaşanan bir skandalla yeniden alevlendi. Alanya'da bir alışveriş merkezi (AVM) içerisinde faaliyet gösteren bir içecek işletmesinin, içeceğini buzsuz tüketmek isteyen müşterilerinden "20 TL ek ücret" talep etmesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
İşletmenin vitrinine açık açık asarak duyurduğu bu skandal tarife, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekerken, çığ gibi büyüyen şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı duruma müdahale ederek işletmeye yönelik denetim başlattı. Tüketicilerin "Soğuk içecek alırken aslında buza mı para ödüyoruz, yoksa göz göre göre kazıklanıyor muyuz?" sorusunu yeniden sormasına neden olan olay, arka plandaki hammadde oyunlarını deşifre etti.
BUNUN ADI BUZ GİBİ KAZIK!
Sabah'tan Mevlüt Tezel, konuyu bugünkü yazısına taşıdı: "Yaz geldi, sıcak havaların ilk polemiği de 'buzlu' ve 'buzsuz' içecekte yaşandı. Antalya Alanya'da bir AVM içerisindeki içecek işletmesinin 'buzsuz içecek' isteyen müşterilerden fiyat farkı alması gündem oldu.
İşletme vitrinine astığı afişte bu uygulamayı şöyle duyurdu:
- "İçeceğinizi buzsuz tercih ettiğinizde, daha fazla ürün kullanıldığı için 20 TL fark uygulanmaktadır." Çok sayıda insan bu uygulamaya tepki gösteren yorumlar paylaştı. İşte onlardan bazıları:
- "Buz işlerine geliyor daha az malzeme daha az süt kullanıyorlar böylelikle kar marjları artıyor. Buzsuz olunca işlerine gelmiyor. İnsanları nasıl kazıklayacaklarını bilmiyorlar artık."
- "Çünkü buzlu koyunca hacimden 30 ml kahveyle kurtarıyor. Bu olmayınca 100 ml kahvesi gidiyor ama aynı fiyatı alıyor..."
- "Buzsuz isteyince bardağa fazladan sıvı koymak zorunda kaldıkları için canları sıkılmış belli ki. Yakında bardağın kulpunu tutma ücreti, pipet kullanma bedeli falan da çıkarırlar."
- "Zincir kahvecilerin neredeyse tamamı 'iced' (buz) seçeneğini daha pahalıya satıyor. Yani daha az ham maddeye daha çok para istiyor. Şimdiye kadar herhangi bir soruşturma duymadık."
- "20 TL fark yetmez, 2 katı ücret almaları gerekir. Zira buzları çıkarınca bardaktaki içecek yarıya iniyor."
- "Sonra yerli turist neden yurt dışına gidiyor deniyor. Aha nedeni."
- "3 adet 10 gramlık buzun ağırlığı kadar ürün fazla verecek diye ücret kesiyor."
Sosyal medyada tepki artınca Ticaret Bakanlığı işletmeye denetime gittiğini duyurdu.
Yol gösteriyor gibi olmamayım ama buzsuz içeceğe ek ücret koymak yerine, normal ılık ya da sıcak içeceğin fiyatını artırıp buzlu içeceğe 20 TL indirim yapsalardı.
İnsanlar da kazıklandıklarının farkına varmadan "Helal olsun işletmeye, hak geçmiyor" derdi.
Yok, yok! Benim önerimi de akıl etmişlerdir. Belki de buzsuz içeceğe 20 TL fark koyup, sosyal medyada tepki çekerek gündeme gelmek istediler!
Çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz söyleminin, bir sonraki aşamasını yaşıyoruz artık. Tepki çeken kazanıyor!
"Buzlu içecek alırken kazıklanıyor muyuz" sorusu dünyada her yaz gündeme geliyor.
Örneğin 2016 yılında ABD'de bir müşteri Starbucks'a "Buzla yer kaplayarak daha az kahve sattıkları" gerekçesiyle 5 milyon dolarlık dava açmıştı.
Federal mahkeme de davayı reddetmişti. Hakim gerekçeli kararında;
"Makul bir tüketicinin, 'buzlu' bir içecek sipariş ettiğinde bardağın bir kısmının buzdan oluşacağını bileceği ve buzun bu içeceğin temel bir bileşeni olduğunu anlaması gerektiği" belirtmişti.
Aslında işini dürüst yapan kahvecilerde ister sıcak, ister buzlu, ister buzsuz lLatte söyleyin; bardağa giren espresso shot miktarı (özü) her zaman sabittir.
Bol buz konduğunda eksilen şey kahve değil, süttür!
Americano'da ise eksilen süt değil sudur. Eriyen buz da o suyu karşılar.
Hatta bazı büyük markalar buzlu filtre kahvelerini demlerken, buzun eriyeceğini hesaplayarak iki kat daha sert (double-strength) demler.
Çünkü az buz konulursa kahve hızla ısınır; çok buz konulursa içecek soğuk kalır ve buzlar daha yavaş eridiği için kahvenin tadı uzun süre korunur.
Yani sizin için önemli olan öz kahve miktarı ise işini dürüst yapan işletmede buzlu da buzsuz da olsa konulan miktar aynı!
Sadece içine süt konan ürünlerde, süt oranı azalıyor!
Bu süt oranı düşük gibi gözükse de dünya genelinde günde yaklaşık 2,25 milyar ila 2,5 milyar fincan kahve tüketildiğini hatırlatmak isterim!
Bubble tea (baloncuklu çay) ve gazlı içeceklerde ise ne kadar çok buz konursa işletme o kadar kâr elde eder"