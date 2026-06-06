Buzlu kahve sipariş edenler dikkat! Buzsuz içecekten istenen ek ücret sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sosyal medyada tepki artınca Ticaret Bakanlığı işletmeye denetime gittiğini duyurdu. Yol gösteriyor gibi olmamayım ama buzsuz içeceğe ek ücret koymak yerine, normal ılık ya da sıcak içeceğin fiyatını artırıp buzlu içeceğe 20 TL indirim yapsalardı. İnsanlar da kazıklandıklarının farkına varmadan "Helal olsun işletmeye, hak geçmiyor" derdi. Yok, yok! Benim önerimi de akıl etmişlerdir. Belki de buzsuz içeceğe 20 TL fark koyup, sosyal medyada tepki çekerek gündeme gelmek istediler! Çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz söyleminin, bir sonraki aşamasını yaşıyoruz artık. Tepki çeken kazanıyor!

"Buzlu içecek alırken kazıklanıyor muyuz" sorusu dünyada her yaz gündeme geliyor. Örneğin 2016 yılında ABD'de bir müşteri Starbucks'a "Buzla yer kaplayarak daha az kahve sattıkları" gerekçesiyle 5 milyon dolarlık dava açmıştı. Federal mahkeme de davayı reddetmişti. Hakim gerekçeli kararında; "Makul bir tüketicinin, 'buzlu' bir içecek sipariş ettiğinde bardağın bir kısmının buzdan oluşacağını bileceği ve buzun bu içeceğin temel bir bileşeni olduğunu anlaması gerektiği" belirtmişti.

Aslında işini dürüst yapan kahvecilerde ister sıcak, ister buzlu, ister buzsuz lLatte söyleyin; bardağa giren espresso shot miktarı (özü) her zaman sabittir. Bol buz konduğunda eksilen şey kahve değil, süttür! Americano'da ise eksilen süt değil sudur. Eriyen buz da o suyu karşılar. Hatta bazı büyük markalar buzlu filtre kahvelerini demlerken, buzun eriyeceğini hesaplayarak iki kat daha sert (double-strength) demler. Çünkü az buz konulursa kahve hızla ısınır; çok buz konulursa içecek soğuk kalır ve buzlar daha yavaş eridiği için kahvenin tadı uzun süre korunur. Yani sizin için önemli olan öz kahve miktarı ise işini dürüst yapan işletmede buzlu da buzsuz da olsa konulan miktar aynı!