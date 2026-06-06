Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş New York'ta evlendi! Nikahtan ilk kareler

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Hasan Can Kaya kiminle evlendi?

Komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu reklamcı Duygu Karabaş ile evlenmiştir.

Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş'ın nikahı nerede kıyıldı?

Çiftin nikah töreni Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York Türkevi'nde gerçekleştirilmiştir.

Hasan Can Kaya'nın nikahını kim kıydı ve şahidi kim oldu?

Nikahı New York Başkonsolosu Ahmet Yazal kıymış, çiftin nikah şahitliğini ise Hakkı Akdeniz yapmıştır.

Hasan Can Kaya evlendiğini nasıl duyurdu?

Ünlü komedyen, New York'taki törenden fotoğrafları sosyal medya hesabından "Dün böyle bir şey oldu" notuyla paylaşarak evlendiğini ilan etmiştir.