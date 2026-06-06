Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş New York'ta evlendi! Nikahtan ilk kareler
Komedyen Hasan Can Kaya, bir süredir birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Duygu Karabaş ile Amerika Birleşik Devletleri'nde evlendi. New York Türkevi'nde düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren çiftin evlilik haberini Hasan Can Kaya sosyal medya hesabından paylaştı.
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- Komedyen Hasan Can Kaya, reklamcı sevgilisi Duygu Karabaş ile ABD'de evlendi.
- Çiftin nikahı New York Türkevi'nde New York Başkonsolosu Ahmet Yazal tarafından kıyıldı.
- Hasan Can Kaya, evlilik haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
- Nikah töreninde çiftin şahitliğini Hakkı Akdeniz yaptı.
- Çiftin sosyal medya paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Duygu Karabaş ile Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz aylarda aile arasında gerçekleştirilen samimi bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atan çift, New York'ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
Gösterişli bir düğün töreni planlamadıklarını daha önce dile getiren ikilinin evlilik haberi, Hasan Can Kaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Eğitim amacıyla Amerika'da bulunan ünlü komedyenin, "Dün böyle bir şey oldu" notuyla yayınladığı nikah fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
New York Türkevi'nde gerçekleştirilen nikah töreninde çifti yakın dostları yalnız bırakmadı. İkilinin nikahını New York Başkonsolosu Ahmet Yazal kıyarken, nikah şahitliği görevini ise Hakkı Akdeniz üstlendi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Hasan Can Kaya'nın mavi tonlarında bir takım elbise giydiği, Duygu Karabaş'ın ise duvak ve gelin buketiyle tamamlanan sade, beyaz bir elbise tercih ettiği görüldü. Çiftin evlilik paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni aldı.
MERAK EDİLENLER
Hasan Can Kaya kiminle evlendi?
Komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu reklamcı Duygu Karabaş ile evlenmiştir.
Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş'ın nikahı nerede kıyıldı?
Çiftin nikah töreni Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York Türkevi'nde gerçekleştirilmiştir.
Hasan Can Kaya'nın nikahını kim kıydı ve şahidi kim oldu?
Nikahı New York Başkonsolosu Ahmet Yazal kıymış, çiftin nikah şahitliğini ise Hakkı Akdeniz yapmıştır.
Hasan Can Kaya evlendiğini nasıl duyurdu?
Ünlü komedyen, New York'taki törenden fotoğrafları sosyal medya hesabından "Dün böyle bir şey oldu" notuyla paylaşarak evlendiğini ilan etmiştir.