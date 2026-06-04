Sinem Kobal'ın "Fransız şıklığı" tam not aldı: Tüm gözler üzerine çevrildi
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Sinem Kobal, Fransa seyahatinden yaptığı paylaşımlarla yeniden gündem oldu. Dünyaca ünlü tenis turnuvasını tribünden takip eden oyuncu, zarif tarzıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Takipçileri Kobal'ın şıklığına övgü yağdırırken, paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Hızlı Özet Göster
- Sinem Kobal, Fransa'da düzenlenen prestijli bir tenis organizasyonunu tribünden takip etti.
- Sosyal medya hesabından paylaştığı zarif görüntüleriyle takipçilerinin beğenisini toplayan Kobal, 'Fransız şıklığı' yorumları aldı.
- Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ünlü oyuncu, son yıllarda aile yaşamına odaklanmış durumda.
- Ekran projelerinden uzak durmasına rağmen popülerliğini koruyan Kobal, sosyal medyada takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
- Beyaz etek, şık ceket ve toplu saç modeliyle dikkat çeken Kobal, sosyal medyanın gündem konusu oldu.
Bir döneme damga vuran projelerdeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Kobal, son yıllarda ailesi ve çocuklarıyla ilgilenmeye ağırlık veriyor.
PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
atv'nin reyting rekortmeni A.B.İ. dizisinin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından günlük yaşamına dair kareler paylaşan Kobal'ın son durağı Fransa oldu.
TENİS HEYECANINA ORTAK OLDU
Ünlü oyuncu, seyahati sırasında dünyanın en prestijli tenis organizasyonlarından birini tribünden takip etti. Fransa'daki tenis heyecanına ortak olan Kobal, tribünden çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaşınca kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Ancak sosyal medyada en çok konuşulan detay maçtan çok ünlü oyuncunun tarzı oldu.
KOBAL'IN "FRANSIZ ŞIKLIĞI"
Beyaz eteği, şık ceketi ve toplu saç modeliyle zarif bir görünüm sergileyen Kobal, takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun stilini "Fransız şıklığı" olarak yorumlarken, paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
"BEN BU KADINA BAYILIYORUM"
Uzun süredir ekran projelerinde yer almamasına rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Kobal'a takipçilerinden övgü dolu mesajlar geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında, "Ben bu kadına bayılıyorum", "Selena'dan bu zamana çok şey değişti ama bu güzel kadın hiç değişmedi" ve "Gördüğüm en asil ve en zarif kadınlardan biri" ifadeleri dikkat çekti.
FRANSA'DAKİ ŞIKLIĞIYLA GÖZ ALDI
Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Sinem Kobal, bu kez Fransa'dan yaptığı zarif paylaşımlarla hayranlarının beğenisini kazanırken, şıklığıyla da sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
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