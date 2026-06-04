Sinem Kobal'ın "Fransız şıklığı" tam not aldı: Tüm gözler üzerine çevrildi

"BEN BU KADINA BAYILIYORUM"

Uzun süredir ekran projelerinde yer almamasına rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Kobal'a takipçilerinden övgü dolu mesajlar geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında, "Ben bu kadına bayılıyorum", "Selena'dan bu zamana çok şey değişti ama bu güzel kadın hiç değişmedi" ve "Gördüğüm en asil ve en zarif kadınlardan biri" ifadeleri dikkat çekti.