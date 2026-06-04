"BU KADAR KONUŞULMAYA NAZAR NORMAL"

Yaşadığı kazayı nazara bağlayan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden sedyede yattığı anların fotoğrafını yayınladı.

Takipçilerinden dua isteyen Sinan Akçıl, fotoğrafın altına şu notu düştü:

Bu kadar konuşulmaya nazar normal, 'Yaz bi şarkı' çekimleri sırasında bir cam ve sonuç 14 dikiş. Annelerim, teyzelerim, dualarınızı sokakta görünce esirgemiyorsunuz, şimdi de esirgemeyin.