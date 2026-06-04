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Sette korkutan kaza! Ünlü popçu Sinan Akçıl sedyeden paylaştı: Tam 14 dikiş atıldı

Ünlü popçu Sinan Akçıl, yeni projesinin çekimlerinde görünmez bir kaza yaşadı. Ayağına cam batan ve hastanede tam 14 dikiş atılan sanatçı, sedyeden yaptığı paylaşımla hayranlarından dua istedi.

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Sette korkutan kaza! Ünlü popçu Sinan Akçıl sedyeden paylaştı: Tam 14 dikiş atıldı
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  • Sinan Akçıl, 'Yaz Bi Şarkı' projesinin çekimlerinde cam parçası nedeniyle kaza geçirdi.
  • Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sanatçının ayağına 14 dikiş atıldı.
  • Sinan Akçıl, sosyal medya üzerinden sedyede yattığı anları paylaşarak hayranlarından dua istedi.
  • Sanatçının paylaşımı kısa sürede yayılarak hayranlarından geçmiş olsun mesajları aldı.
  • Akçıl, yaşadığı kazayı nazara bağlayarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sinan Akçıl, yeni projesinin çekimlerinde talihsiz bir kaza yaşadı. "Yaz Bi Şarkı" projesi için kamera karşısına geçen ünlü popçu, set ortamında beklenmedik bir olayla karşılaştı. Çekimler esnasında bir cam parçası nedeniyle kaza geçiren Akçıl, hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Ayağının sargılı halini göstererek durumun ciddiyetini gözler önüne seren sanatçı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Sette korkutan kaza! Ünlü popçu Sinan Akçıl sedyeden paylaştı: Tam 14 dikiş atıldı-2

"BU KADAR KONUŞULMAYA NAZAR NORMAL"

Yaşadığı kazayı nazara bağlayan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden sedyede yattığı anların fotoğrafını yayınladı.

Sette korkutan kaza! Ünlü popçu Sinan Akçıl sedyeden paylaştı: Tam 14 dikiş atıldı-3

Takipçilerinden dua isteyen Sinan Akçıl, fotoğrafın altına şu notu düştü:

Bu kadar konuşulmaya nazar normal, 'Yaz bi şarkı' çekimleri sırasında bir cam ve sonuç 14 dikiş. Annelerim, teyzelerim, dualarınızı sokakta görünce esirgemiyorsunuz, şimdi de esirgemeyin.

Sette korkutan kaza! Ünlü popçu Sinan Akçıl sedyeden paylaştı: Tam 14 dikiş atıldı-3

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Sinan Akçıl'ın sedyeden yaptığı sargılı ayak paylaşımı kısa sürede dijital platformlarda yayıldı. Ünlü şarkıcının durumunu gören takipçileri, geçmiş olsun mesajlarıyla Akçıl'a destek oldu.

Sette korkutan kaza! Ünlü popçu Sinan Akçıl sedyeden paylaştı: Tam 14 dikiş atıldı-4

MERAK EDİLENLER

Sinan Akçıl nasıl kaza geçirdi?

Ünlü popçu, yeni projesi "Yaz Bi Şarkı" çekimleri sırasında set alanında ayağına cam batması sonucu kaza geçirdi.

Sinan Akçıl'ın ayağına kaç dikiş atıldı?

Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının ayağına tam 14 dikiş atıldı.

Sinan Akçıl kazanın ardından ne dedi?

Sosyal medyadan sedye fotoğrafını paylaşan Akçıl, "Bu kadar konuşulmaya nazar normal" diyerek büyüklerinden ve hayranlarından dua istedi.

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